مرتس: از همان ابتدا درباره آنچه با جنگ ایران آغاز شد، تردید داشتم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان امروز چهارشنبه تلاش کرد بر تنش‌ ها میان کشورش با آمریکا بر سر عدم همراهی برلین در تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به تهران سرپوش بگذارد.

صدراعظم آلمان در پاسخ به سوالی در مورد موضع انتقادی فزاینده‌ اش علیه جنگ ایران و حملات دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا در رسانه‌ های اجتماعی به خبرنگاران گفت: از نظر من، رابطه شخصی بین رئیس‌ جمهور آمریکا و من بدون تغییر و خوب باقی مانده است.

فریدریش مرتس، سپس اضافه کرد: من از همان ابتدا در مورد آنچه که با جنگ ایران آغاز شد، تردید داشتم و به همین دلیل است که این مسئله را ابراز کرده‌ ام. ما در آلمان و اروپا به طور قابل توجهی از عواقب این موضوع، به عنوان مثال، بسته شدن تنگه هرمز، رنج می‌ بریم.

وی اضافه کرد که درگیری طولانی‌ مدت آمریکا و صهیونیست ها با ایران تأثیر مستقیمی بر تأمین انرژی اروپا و آلمان دارد و به طور قابل توجهی بر عملکرد اقتصادی اش تأثیر می‌گذارد.

مرتس سپس افزود: بنابراین، من اصرار دارم که این درگیری حل و فصل شود و ما هنوز در حال انجام بحث‌ های سازنده با یکدیگر هستیم. بنابراین، به زبان انگلیسی- آمریکایی، ما هنوز با هم خوب صحبت می‌ کنیم.

موضع کنونی فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان علیه مشارکت در تجاوز به ایران در حالی مطرح می شود که وی پیشتر دیدگاه خصمانه ای را علیه تهران مطرح کرده بود.