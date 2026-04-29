به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی افضلی عصر چهارشنبه در رزمایش جانفدا در شهرکرد که پس از طی ۵۹ موج حضور خیابانی و پشتیبانی همه‌جانبه از جبهه مقاومت، نیروهای مسلح و دیپلماسی کشور برگزار شد، رزمایش مقتدرانه «جان‌فدایان ایران امام رضایی (ع)» را آزمایشی عظیم از اقتدار نیروهای مردمی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و بر اعلام انزجار ملت ایران از استکبار جهانی تأکید کرد.

وی تصریح کرد: این حرکت عظیم نشان‌دهنده اتحاد و انسجام ملی در سراسر ایران اسلامی است و به دشمنان اثبات می‌کند که ملت قهرمان ایران همچنان بر آرمان‌های امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری ایستاده است.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) با تأکید بر تجدید بیعت با ولایت و اعلام پایمردی در برابر سردمداران استکبار، شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» را فریاد همیشگی مردم وفادار ایران دانست.