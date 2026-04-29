عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از ابتدای سال زراعی جدید(اول مهر) تا به امروز بارش باران در منطقه کاشان شامل دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل ۷۵ میلیمتر بوده است، اظهار کرد: در سال زراعی گذشته منطقه کاشان شاهد ۹۵ میلیمتر باران بود و این نشان دهنده کاهش ۲۱ درصدی بارش باران نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل از آن است.

وی با اشاره به اینکه در بلندمدت هم در حد نرمال باید ۱۱۵ میلیمتر بارش داشته باشیم، ابراز کرد: این نشان دهنده کاهش ۳۵ درصدی بارش باران نسبت به بلندمدت در منطقه کاشان و آران و بیدگل است.

رئیس اداره هواشناسی کاشان با اشاره به اینکه در میانگین کشوری شاهد افزایش پنج درصدی افزایش بارش ها و در استان اصفهان هم شاهد کاهش هشت درصدی بارش ها در فصل زراعی کنونی تا به این لحظه نسبت به مدت زمان سال قبل از آن هستیم، تصریح کرد: این در حالی است که میزان کاهش بارندگی ها نسبت به میانگین استان و کشور بسیار بالاتر است و متاسفانه باید گفت در منطقه کاشان در شرایط بحرانی قرار داریم.

وی با اشاره به اینکه عمده بارش ها تاکنون باید اتفاق می افتاد، خاطرنشان کرد: نسبت به روزها و ماه های آینده امیدواری برای بارش باران نداریم و باید در منطقه کاشان شرایط ویژه ای برای موضوع آب تعریف شود.

ارغوانی با اشاره به اینکه در آینده شرایط بحرانی برای آب پیش بینی میکنیم، گفت: مردم باید آماده سازگاری با این شرایط باشند و در مصرف آب و برق مدیریت جدی داشته باشند.

وی با بیان اینکه تابستان بسیار گرم به خصوص برای نیمه دوم پیش بینی می کنیم، افزود: بهار امسال دمای هوا نرمال و حتی مقداری کمتر بود ولی تابستان گرمی پیش رو داریم.

رئیس اداره هواشناسی کاشان با اشاره بخ انتشار برخی از اخبار مبنی بر اینکه ایران با زدن رادارهای هواشناسی امارات باعث افزایش بارش در کشورمان شده است، اظهار کرد: این ادعاها از نظر علمی درست نیست چراکه امارات جنوب ایران است و سیستم های هواشناسی از غرب به شرق است پس اگر قرار است شرایط پربارش باشد باید در افغانستان و پاکستان شاهد افزایش بارندگی ها باشیم.