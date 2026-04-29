۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۴۳

ایران امام رضا(ع) در برابر دشمنان کوتاه نخواهد آمد

کیش- امام جمعه کیش گفت: ایران امام رضا (ع)، ایرانی است که در برابر دشمنان کوتاه نخواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علیرضا بی‌نیاز در جمع مردم جزیره کیش اظهار داشت: ایران امام رضا (ع) در سختی‌ها به فکر یکدیگر هستند و برای کشورش و مردمش و برای دین و نظام و عزتش حاضر است جان خود را فدا کند.

وی بیان داشت: ملت ایران اگر لازم باشد چندین ماه در میدان و صحنه حضور داشته باشد با صلابت حضور خواهد داشت.

امام جمعه کیش، تاکید کرد: ایران امام رضا (ع) کم نخواهد آورد و تا آخر پای کشور و دین و مردمش خواهد ایستاد.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز خاطرنشان کرد: ما از امام رضا (ع) و ائمه اطهار (ع) تمدن، فرهنگ، صلابت، همت، اخلاص و مقاومت را فرا گرفتیم.

وی با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی گفت: رمز پیروزی ملت ایران در طول سال‌های انقلاب اسلامی، تبعیت از ولایت فقیه بوده و هر جا این اصل مورد توجه قرار گرفته، موفقیت حاصل شده است.

امام جمعه کیش تصریح کرد: امروز کشور درگیر یک جنگ اقتصادی است و همان‌گونه که در میدان‌های نظامی موفق بوده‌ایم، در این عرصه نیز با همدلی و هماهنگی می‌توانیم به پیروزی برسیم.

