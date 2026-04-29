به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی، با اشاره به جایگاه بی‌بدیل نیروی کار در پیشرفت استان اظهار داشت: تولید در استان بر پایه تلاش، تعهد و نقش‌آفرینی نیروی انسانی شکل می‌گیرد و کارگران اصلی‌ترین تکیه‌گاه تولید و ثبات اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌آیند.

وی با بیان اینکه امسال این مناسبت در پی حوادث اخیر و آسیب به بخشی از واحدهای تولیدی استان فرا رسیده است، افزود: در این رویدادها شماری از کارگران آسیب دیده، برخی به درجه جانبازی نائل شده و تعدادی نیز در مسیر انجام وظیفه به شهادت رسیده‌اند.

معاون استاندار زنجان با تأکید بر اینکه مدیریت استان خود را موظف به حمایت همه‌جانبه از آسیب‌دیدگان می‌داند، تصریح کرد: حمایت از خانواده‌های شهدا و جانبازان و نیز کارگران آسیب‌دیده در این حادثه و جنگ ناخواسته و تحمیلی، در اولویت اقدامات قرار دارد.

صادقی با تشریح رویکردهای مدیریت استان در مقطع حساس کنونی خاطرنشان کرد: جهت‌گیری مدیریت استان بر دو محور اصلی متمرکز است؛ نخست، بازگرداندن هرچه سریع‌تر واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید که از همان روزهای ابتدایی، ارزیابی خسارات آغاز و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و شبکه بانکی شکل گرفته است.

وی هدف از این اقدامات را کاهش اثرات حوادث بر تولید و اشتغال و فراهم‌سازی زمینه ازسرگیری فعالیت واحدهای اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن عنوان کرد و گفت: محور دوم سیاست‌های استان، حمایت از نیروی کار و حفظ ثبات اشتغال است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، امنیت شغلی کارگران را یک اصل اساسی دانست و اظهار داشت: به همه دستگاه‌های مسئول تأکید شده است تا در چارچوب قوانین و ظرفیت‌های موجود از فشار بر جامعه کارگری جلوگیری کرده و رسیدگی به وضعیت معیشتی خانواده‌های کارگران را در اولویت قرار دهند.

صادقی با تأکید بر همراهی و پشتیبانی از کارگران در مسیر بازگشت به شرایط پایدار، افزود: اجازه نخواهیم داد هیچ کارگری بدون همراهی و پشتیبانی رها شود؛ همدلی، انسجام و اقدام به‌موقع در این مرحله بیش از هر چیز اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه استان این دوره را آزمونی برای توان مدیریتی خود در حمایت از تولید و نیروی کار می‌داند، خاطرنشان کرد: با همکاری کارآفرینان، تشکل‌های کارگری و همراهی دستگاه‌های اجرایی، واحدهای آسیب‌دیده به سرعت به شرایط مطلوب بازمی‌گردند و اعتماد و آرامش در محیط‌های کار تقویت خواهد شد.