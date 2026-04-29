۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۵۰

شصتمین گردهمایی «دفاع ملی و حماسه اقتدار» در دیلم برگزار شد

بوشهر-شصتمین گردهمایی «دفاع ملی و حماسه اقتدار» همزمان با شام ولادت حضرت رضا(ع) و با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، مسئولان و نیروهای بسیج در میدان۷ تیر شهر دیلم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم که چهارشنبه شب با بارش رحمت الهی همراه بود، با سخنرانی امام‌جمعه دیلم حجت‌الاسلام اسدی، و در ادامه عبدالرحیم افروغ، مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان بوشهر، آغاز شد.

در این آیین، مردم ولایتمدار دیلم با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، بار دیگر بر مواضع انقلابی خود تأکید کردند.

اجرای مداحی حماسی و مولودی‌خوانی در وصف امام رضا(ع) نیز بخش دیگری از این برنامه بود.

حضور پرشمار نیروهای بسیج و مشارکت گسترده مردمی، از نکات برجسته این مراسم حماسی و معنوی بود که در فضایی سرشار از شور و عشق برگزار شد.

