شصتمین گردهمایی «دفاع ملی و حماسه اقتدار» در دیلم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم که چهارشنبه شب با بارش رحمت الهی همراه بود، با سخنرانی امام‌جمعه دیلم حجت‌الاسلام اسدی، و در ادامه عبدالرحیم افروغ، مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان بوشهر، آغاز شد.



در این آیین، مردم ولایتمدار دیلم با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، بار دیگر بر مواضع انقلابی خود تأکید کردند.



اجرای مداحی حماسی و مولودی‌خوانی در وصف امام رضا(ع) نیز بخش دیگری از این برنامه بود.



حضور پرشمار نیروهای بسیج و مشارکت گسترده مردمی، از نکات برجسته این مراسم حماسی و معنوی بود که در فضایی سرشار از شور و عشق برگزار شد.