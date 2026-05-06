به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی اولین تیزر از سریال جدید آیدا پناهنده منتشر شده است که در فضای قاجار می گذرد و «سرخ و سیاه» نام دارد.

آیدا پناهنده بعد از سریال موفق «در انتهای شب» درگیر ساخت پروژه جدیدش شد که در ابتدا «جادوی سفید» نام داشت و حالا به «سرخ و سیاه» تغییر نام داده است.

این سریال همچنین قرار است یک نسخه سینمایی داشته باشد که آن هم در حال آماده سازی است.

پارسا پیروزفر، علی شادمان، پردیس پورعابدینی و ندا جبرائیلی از جمله بازیگران سریال هستند که در تیزر منتشر شده نیز دیده می شوند.

این سریال که قرار است چند دهه از دوره قاجار را روایت کند به زودی از فیلیمو پخش می شود.