  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

پارسا پیروزفر با «سرخ و سیاه» به شبکه خانگی می‌آید؛ تدارک نسخه سینمایی

پارسا پیروزفر با «سرخ و سیاه» به شبکه خانگی می‌آید؛ تدارک نسخه سینمایی

سریال «سرخ و سیاه» به کارگردانی آیدا پناهنده با حضور بازیگرانی چون پارسا پیروزفر و علی شادمان آماده عرضه در شبکه نمایش خانگی است.

دریافت 13 MB

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی اولین تیزر از سریال جدید آیدا پناهنده منتشر شده است که در فضای قاجار می گذرد و «سرخ و سیاه» نام دارد.

آیدا پناهنده بعد از سریال موفق «در انتهای شب» درگیر ساخت پروژه جدیدش شد که در ابتدا «جادوی سفید» نام داشت و حالا به «سرخ و سیاه» تغییر نام داده است.

این سریال همچنین قرار است یک نسخه سینمایی داشته باشد که آن هم در حال آماده سازی است.

پارسا پیروزفر با «سرخ و سیاه» به شبکه خانگی می‌آید؛ تدارک نسخه سینمایی

پارسا پیروزفر، علی شادمان، پردیس پورعابدینی و ندا جبرائیلی از جمله بازیگران سریال هستند که در تیزر منتشر شده نیز دیده می شوند.

این سریال که قرار است چند دهه از دوره قاجار را روایت کند به زودی از فیلیمو پخش می شود.

کد مطلب 6821952
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها