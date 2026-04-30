۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۹

کیفیت «قابل قبول» هوای تهران

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت در روز پنج شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، در شرایط «قابل‌قبول» قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ازن روی عدد ۷۵ و در وضعیت «قابل قبول» قرار داشت.

میانگین کیفیت هوا هم‌اکنون با آلاینده شاخص ازن ۶۵ و در شرایط «قابل‌قبول» است.

