۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۶

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ معارفه شد

سرهنگ عباس گودرزی جانشین پلیس راهور تهران بزرگ شد و سرهنگ علی فتحی به عنوان معاون هماهنگ کننده پلیس راهور فاتب حکم گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با حکم فرماندهی انتظامی کل کشور و به پیشنهاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سرهنگ عباس گودرزی به عنوان جانشین پلیس راهور تهران بزرگ و سرهنگ علی فتحی در مقام معاون هماهنگ کننده پلیس راهور تهران بزرگ منصوب شدند.

در این مراسم که با تکریم سرهنگ جهانشاه بهرام آبادی جانشین سابق پلیس راهور تهران بزرگ آغاز شد، سرهنگ عباس گودرزی که پیش از این در مقام معاون هماهنگ کننده پلیس راهور تهران بزرگ فعال بود به عنوان جانشین پلیس راهور تهران بزرگ ارتقا یافت.

قابل ذکر است سرهنگ علی فتحی نیز پیش از این به عنوان معاون نیروی انسانی پلیس راهور تهران بزرگ فعالیت می‌کرد.

