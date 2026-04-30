۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

با شکست برابر حریف چینی؛

حسین وفایی به کار خود در مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان پایان داد

حسین وفایی به کار خود در مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان پایان داد

حسین وفایی پس از نمایشی خیره‌کننده و تاریخی در رقابت‌های اسنوکر قهرمانی جهان، در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل حریف سرسخت چینی خود نتیجه را واگذار کرد و به کارش پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت های اسنوکر قهرمانی جهان و در مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات، حسین وفایی به مصاف «وو یی ژه» رفت و مقابل این سرسخت چینی متحمل شکست شد.

وفایی در بخش نخست این دیدار به تساوی ۴ به ۴ دست یافت اما در بخش دوم با وجود جنگندگی مثال‌زدنی با نتیجه ۱۰ بر ۶ شکست خورد. تا کار به بخش پایانی کشیده شود. در نهایت، وو یی ژه توانست با نتیجه ۱۳ بر ۸ پیروز میدان شود و حسین وفایی اینگونه به کار خود در این دوره رقابت های قهرمان جهان پایان داد.

این ملی پوش اسنوکر کشورمان پیش از رقابت با «وو یی ژه»، موفق شده بود «جاد ترامپ» مرد شماره یک اسنوکر جهان را از پیش رو بردارد.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها