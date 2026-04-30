به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صابری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بندرلنگه گفت: به دلیل خنثیسازی و انفجار کنترل شده پرتابه عملنکرده و باقیمانده دشمن در حملات آمریکایی-صهیونی به مناطق مختلف شهرستان به ویژه اطراف شهر بندرلنگه توسط تیم تخریب، احتمال شنیدن صدای انفجار شدید از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۶ عصر پنجشنبه دهم ادریبهشت ماه وجود دارد.شهروندان نگران نباشند.
بندرلنگه- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بندرلنگه از احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در شهرستان بندرلنگه خبر داد.
