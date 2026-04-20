اعطای مجوز به فولاد مبارکه برای واردات ورق گرم

به گزارش خبرگزاریم مهر، سیدمحمد اتابک وزیر صمت دیروز در نشست با مدیران و نمایندگان استانی و مجموعههای صنعتی و فولادی استان اصفهان در جریان بازدید از مجتمع فولادمبارکه، اظهار کرد: برای جبران کسری ورقهای مورد نیاز صنایع وابسته فولادی که بعد از حملات دشمن آمریکایی- صهیونی به مجموعه فولاد مبارکه ایجاد شد، برنامهریزی کردهایم.
بر اساس اعلام وزارت صمت، وی افزود: مقدار زیادی از مواد مورد نیاز کشور با افزایش ظرفیتی که در سایر کارخانجات ایجاد میکنیم، تامین شده و در اختیار صنایع وابسته قرار خواهیم داد.
وزیر صمت به کسری ورقهای گرم در کشور اشاره کرد و یادآور شد: به خاطر شرایط فولاد مبارکه، تولید در حال حاضر با محدودیت مواجه شده است. البته به فولاد مبارکه مجوزهای لازم جهت واردات ورقهای فولادی اعطا میشود تا بتوانند نیاز صنایعی صنایع وابسته کشور را تأمین کند.
به گفته وی، میزان تخصیص ورقهای فولادی به صنایع وابسته بر اساس همان لیستی است که فولاد مبارکه در گذشته به تولیدکنندگان ارائه میکرد.
اتابک با تاکید بر حفظ نیروی کار در فولاد مبارکه و صنایع وابسته، گفت: مجموعه فولاد مبارکه تلاش میکند که پایداری خانواده این مجموعه را حفظ کند و وزارت صمت نیز از این مسأله حمایت میکند.
