پیگیری مطالبات بخش خصوصی در کمیته اقتصادی بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت صمت، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اولویت این وزارتخانه حمایت از واحدهای کوچک و متوسط است این واحدها موتور محرک اشتغال کشور هستند.

وی با اشاره به بسته ۷۰۰ همتی برای حمایت از صنایع، تاکید کرد: اولویت‌بندی صنایع بر اساس ضرورت‌های ملی انجام شده و هدایت اعتبارات نیز بر همین مبنا صورت می‌گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: این تسهیلات باید صرف چرخش چرخ تولید شود از این رو تغییر رویکرد در مدیریت نقدینگی‌ها و توزیع اعتبارات باید مورد توجه قرار گیرد تا بخش صنعت بتواند مواد اولیه تولید را تامین کند.

وی با بیان اینکه بدون تزریق نقدینگی کلان و حل ریشه‌ای مشکلات بخش صنعت، واحدهای تولیدی با مشکل مواجه خواهند شد، تصریح کرد: در همین زمینه نیازمند همکاری مجلس شورای اسلامی و نهادهای مربوطه از جمله بانک مرکزی هستیم.

اتابک از تسهیل در ترخیص کالاها تاکید کرد و یادآور شد: مطالبات بخش خصوصی در کمیته اقتصادی بانک مرکزی پیگیری می‌کنیم تا با رفع موانع تسریع در ترخیص انجام شود.

وی با اشاره به احیای حمل و نقل دریایی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاکید کرد: سرمایه‌گذاری‌ برای تعمیرات و بازسازی کشتی‌های اقیانوس‌پیما و شناورهای دریایی حیاتی هستند، باید با تزریق اعتبارات ویژه به صندوق توسعه صنایع دریایی و محوریت ایدرو، این زیرساخت‌ها احیا شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تامین ورق‌های فولادی توسط مجموعه فولاد مبارکه خبر داد و افزود: این مجموعه متولی تامین ورق‌های فولادی شرکت‌های پائین دستی و وابسته از طریق واردات با قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنند'ان است. صدور این مجوز به فولاد مبارکه حمایت از تولید و حفظ اشتغال در صنایع وابسته است. البته در کنار واردات، رویکرد افزایش ظرفیت تولید فولاد را نیز در کشور پیگیری می‌کنیم.

وی به تلاش‌های صورت گرفته وزارت صمت برای تنظیم بازار در شرایط جنگی پرداخت و ادامه داد: وضعیت کالاها در بازار و کنترل قیمت‌ها به‌صورت مستمر در هفته با حضور معاونان و مشارکت اتاق‌های اصناف و بازرگانی بررسی می‌شود.

اتابک همچنین ابراز امیدواری کرد که با مدیریت جهادی و هماهنگی و همکاری جدی بین نهادها و تعامل با بخش خصوصی آرامش همچنان در بازار استمرار یابد.