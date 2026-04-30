۱۵ میلیون اصله نهال در پویش «سرو ایران» کاشته شد؛ گامی به سوی سرسبزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید هاشم موسوی نژاد صبح پنجشنبه در بازدید نهالستان شهید عمو زاده سمنان با اشاره به اینکه توسعه پوشش گیاهی و مقابله با تغییرات اقلیمی همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، ادامه داد: به این منظور پویش های مختلف برای کاشت درخت در کشور ایجاد شد.

وی به کاشت ۱۵ میلیون اصله نهال طی بازه دو ماه اخیر در قالب پویش سرو ایران خبر داد و اضافه کرد: هدف این پویش ترغیب و تشویق جامعه به درختکاری است.

رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال منابع طبیعی کشور با بیان اینکه از آغاز طرح نهضت ملی و مردمی کاشت یک میلیارد درخت بالغ بر ۶۶۰ میلیون اصله نهال تولید شده است، ادامه داد: رویکرد این طرح کمک به سرسبزی و آبادی کشور است.

موسوی نژاد از کاشت ۱۷۰ میلیون اصله نهال در کشور خبر داد و بیان داشت: این میزان موجب افزایش سرانه فضای سبز به ۴۲ متر مربع به ازای هر نفر است.

وی موضوع نگهداری و حفظ درختان کاشته شده را یادآور شد و اضافه کرد: حدود ۷۰ درصد اعتبارات کاشت نهال به بخش نگهداری مربوط است که البته اعتبارات پاسخگو نیست و نیاز به مشارکت اجتماعی و گروه های مردمی دارد.