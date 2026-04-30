به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در آیین گرامیداشت روز ملی خلیج‌فارس در سالن در همایش کتابخانه ملی ایران در جمع چهره‌های سیاسی، فرهنگی و تاریخ پژوهان گفت: نام خلیج فارس نه ‌تنها با نام ایران و تمدن کهن آن درآمیخته است، بلکه یادآور نقطه‌ای درخشان از میراث تمدنی، فرهنگی و توسعه‌ای ایران، منطقه و جهان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه خلیج فارس در طول تاریخ، یکی از مهم‌ترین نمادهای انسجام، همبستگی و وحدت‌آفرینی ایرانیان بوده است، تاکید کرد: ما ایرانیان با هر سلیقه، دین و مذهب و در هر نقطه‌ای از این کره خاکی، وقتی نام خلیج فارس را می‌شنویم، احساس تعلق، همدلی و پیوند با یکدیگر در وجودمان زنده می‌شود. خلیج فارس فقط یک نام جغرافیایی نیست؛ بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ماست.

معاون اول رئیس‌جمهور یازدهم و دوازدهم تاکید کرد: دریا یکی از مهمترین نعمت‌هایی است که خداوند تبارک و تعالی در شمال و جنوب ایران قرار داده که سرشار از مواهب مهم الهی است. قطعاً استفاده از این منابع سرشار نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و جدیت در اجرای آنها است.

وی افزود: ایران از نعمت خلیج فارس، دریای عمان، دریای خزر و جزایر آنها و ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی که می‌تواند در واقع نقطه توسعه و پیشرفت ایران باشد، باید استفاده کند. دهها رشته مرتبط با دریا در بخش صنعت و خدمات وجود دارد که پرداختن به آنها یعنی توسعه ایران، اقتصاد شکوفا، زندگی پر رفاه برای مردم که عبارتند از حمل و نقل و ساخت و تعمیر کشتی و تا گردشگری به رشته‌های مختلف دیگر است.

خلیج فارس یکی از قطب‌های بزرگ انرژی جهان است

معاون اول رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در این حوزه سواحل مکران است، تاکید کرد: مکران محدوده‌ای راهبردی از جاسک تا مرز ایران و گوادر است که گنجینه‌ای عظیم به شمار می‌رود. طرح توسعه مکران با تأکیدات و پیگیری‌های صورت‌گرفته در سال‌های گذشته آغاز شد و امید است اقدامات انجام‌شده تکمیل شود تا این منطقه به جایگاه شایسته خود در اقتصاد ملی دست یابد.

وی با تاکید بر اینکه خلیج فارس علاوه بر برخورداری از همه مزایای طبیعی یک پهنه آبی مهم، از ویژگی‌ ممتاز برخوردار است، اظهار داشت: این منطقه یکی از قطب‌های بزرگ انرژی جهان به شمار می‌رود. همین مزیت باعث شده در طول تاریخ، به‌ویژه از سوی قدرت‌های بزرگ، مورد توجه ویژه و رقابت‌های گسترده قرار گیرد.

جهانگیری ادامه داد: کشورهای حاشیه خلیج فارس – که بیش از نیمی از سواحل آن در اختیار ایران است – از ذخایر عظیم هیدروکربنی بهره‌مندند. نفت و گاز از مهم‌ترین ظرفیت‌های این منطقه به شمار می‌رود. از برجسته‌ترین نمونه‌ها، میدان گازی پارس جنوبی است که میان ایران و قطر مشترک بوده و به عنوان بزرگ‌ترین منبع گازی جهان شناخته می‌شود؛ ظرفیتی که می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد منطقه و حتی اقتصاد جهانی ایفا کند و منشأ تحولات گسترده اقتصادی باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با بیان اینکه در زمانی که وزیر صنعت بودم، با بیژن زنگنه (وزیر نفت وقت) صحبت‌های بسیاری داشتیم که باید نفت، محور توسعه کشور باشد، تصریح کرد: از مهندسی و اکتشاف تا ساخت تجهیزات، صنایع بسیاری است که می‌تواند حول نفت توسعه پیدا کند.

وی ادامه داد: زمان زیادی برای تکیه بر توانمندی‌های داخلی کشور گذاشته شد؛ ایران در ساخت سکوها و تجهیزات به نقطه‌ای رسید که وقتی شرکت توتال در زمان دولت یازدهم و بعد از برجام قصد سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی داشت، برای ساخت یک سکوی ۲۰ هزار تنی، نام سه چهار شرکت ایرانی را در صدر لیست خود قرار داد.

جهانگیری تاکید کرد: یکی از ویژگی‌های جنگ رمضان این بود که نشان داد ایران بزرگترین فولاد منطقه، بلندترین پل منطقه در ایران است و همچنین تعداد زیادی پتروشیمی داریم. امروز احیای فولاد مبارکه اصفها به دست مهندسان ایرانی و با تکنولوژی ایرانی و با واحدهای بزرگ ۲ میلیون تنی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه انرژی موتور اصلی اقتصاد دنیاست، اظهار داشت: اقتصاد بدون انرژی تعطیل است و یکی از کانون‌های مهم انرژی خلیج فارس و یکی از مهمترین گذرگاه‌ها در این حوزه تنگه هرمز است. روزانه ۲۰ درصد نفت خام، ۲۵ درصد ال. ان. جی صورت می‌گیرد، علی‌رغم اینکه بسیاری از میادین اختصاصی ایران همچون پارس شمالی و کیش مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.

کشوری که ۱۵ همسایه دارد نمی‌توان محاصره کرد

معاون اول دولت های یازدهم و دوازدهم تصریح کرد: ورود و خروج مواد اولیه کارخانه‌جات مهم در بخش پزشکی و بخش‌های مختلف مانند ده‌ها میلیون تن مواد اولیه کارخانجات، غلات، ماشین آلات صنعتی از تنگه هرمز است؛ تنگه‌ای که نبض اقتصاد در آن حرکت می‌کند. تنگه هرمز یکی از حساس‌ترین و استراتژیک‌ترین نقاط جهان است بدون تردید نقطه‌ای‌ست که پیوند خلیج فارس با اقتصاد جهانی است.

وی با بیان اینکه خداوند متعال موقعیت جغرافیایی به ایران داده است که این موقعیت از نظر ژئوپولیتیک داشته‌های تاریخی متعددی برای ایران دارد، گفت: به ظاهر می‌گویند ما ایران را محاصره دریایی کرده‌ایم، کشوری که با ۱۵ کشور همسایه است و با همه آنها مبادلات وسیع تجاری و ریلی، جاده‌ای دارد، چگونه می‌شود آن را محاصره کرد.

جهانگیری ادامه داد: ممکن است در واردات برخی از کالاها مشکل ایجاد کنید اما وسعت سرزمینی و اشراف بر تنگه هرمز از اجزای اصلی در قدرت ایران و موقعیت ژئوپولیتیک ایران هستند. تلاش ایران در تنگه هرمز حتی در زمان جنگ هشت ساله این بود که برای عبور و مرور کشتی‌ها امن و ایمن باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم با تاکید بر اینکه جنگی ظالمانه و غیرقانونی از سوی دو قدرت هسته‌ای جهان آغاز شده است، گفت: یکی از این‌ها آمریکا است، کشوری که سابقه‌ استفاده از بمب هسته‌ای را دارد و دیگری رژیم صهیونیستی که خود دارای زرادخانه‌ی هسته‌ای است و هیچ نظارتی از سوی سازمان‌های بین‌المللی بر فعالیت آن وجود ندارد و اطلاعات دقیقی از وضعیت تسلیحاتش در دست نیست.

وی ادامه داد: این جنگ، در واقع موجودیت ایران را هدف قرار داده است. طبیعی است که در چنین شرایطی، ایران باید از تمامی ظرفیت‌ها و داشته‌های خود برای دفاع استفاده کند. اقدام ایران در محدود کردن تردد در تنگه‌ی هرمز، جرقه‌ای بود که تأثیرات آن به سرعت بر اقتصاد جهانی نمایان شد. امروز قیمت نفت برنت به حدود ۱۲۰ دلار رسیده است؛ قیمتی که کارشناسان آن را «کاغذی» و ناپایدار می‌دانند.

جهانگیری تصریح کرد: به گفته‌ مقامات اروپایی، تنها در چند روز از آغاز این بحران، اروپا مجبور به پرداخت ۲۵ میلیارد یورو بیشتر بابت تغییرات قیمت نفت شده است، و این خود نشان می‌دهد که زندگی مردم جهان با چه شدتی تحت تأثیر قرار گرفته است؛ عامل اصلی این وضعیت نیز آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند.

آمریکا و متحدانش تحلیل درستی از توان نظامی، ایستادگی مردم و ساختار تصمیم‌گیری ایران نداشت

معاون اول رئیس‌جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم با تاکید بر اینکه به باور من، آمریکا و متحدانش در این جنگ هیچ تحلیل درستی از توان نظامی ایران، روحیه‌ ایستادگی مردم و ساختار تصمیم‌گیری نظام نداشتند، تصریح کرد: تصور آنها این بود که با یک حمله‌ی غافلگیرانه و هدف قرار دادن رهبران و مدیران ارشد کشور، نظام تصمیم‌گیری ایران فرو خواهد پاشید؛ در حالی که نیروهای مسلح کشور در این دوران، خوب درخشیدند. هم توان دفاعی ایران به اثبات رسید و هم ایستادگی مردم، بزرگ‌ترین پشتوانه‌ این مقاومت بود.

جهانگیری با بیان اینکه ایران در یکی از حساس‌ترین شرایط خود در دهه‌های اخیر قرار گرفته است، اظهار داشت: عبور ایمن و عزتمند ایران از این شرایط سخت کنونی نیازمند همفکری همه دلسوزان و صاحبنظران است. باید علاوه بر اینکه کشور را از این شرایط پیچیده عبور می‌دهیم، افق روشنی برای آینده در برابر مردم ترسیم کنیم.

باید از دیپلمات‌های ارشد کشور حمایت شود

وی تاکید کرد: در این مسیر دو نکته مهم است؛ یکی تصمیمی است که رهبری معظم و مسئولان عالی رتبه نظام گرفته‌اند که همان فعال شدن راهبرد دیپلماسی در کنار میدان و در کنار مردم است. باید از دیپلمات‌های ارشد کشور حمایت شود، دیپلمات‌های کشورمان باید ایران را از این مرحله عبور دهند، در کنار آن بالابردن تاب‌آوری مردم تعیین‌کننده است.

معاون اول رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در پایان تاکید کرد: معنی محاصره اقتصادی، هدف قرار دادن زندگی مردم است، و برای اینکه زندگی مردم دچار مشکل نشود، مسئولان باید با برنامه‌هایی برای خروج از رکورد، صیانت از شغل‌ها و معیشت مردم در دستور کار قرار دهند.