۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

فعالیت ۲۲۰ مرکز تخصصی مشاوره روانشناختی در مازندران

فعالیت ۲۲۰ مرکز تخصصی مشاوره روانشناختی در مازندران

ساری - مدیرکل بهزیستی مازندران از فعالیت ۲۲۰ مرکز تخصصی مشاوره و خدمات روان‌شناختی در سطح استان خبر داد و این ظرفیت را گامی مؤثر در دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات سلامت روان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به نقش کلیدی روان‌شناسان در کاهش آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: امروز متخصصان حوزه سلامت روان در خط مقدم صیانت از آرامش جامعه قرار دارند و خدمات آنان نقش مهمی در تحکیم بنیان خانواده‌ها ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۲۰ مرکز دولتی و غیردولتی در سه سطح عمومی، تخصصی و سلامت روان محلی در استان فعال است، افزود: این مراکز خدمات متنوعی از جمله مشاوره‌های پیش از ازدواج، خانواده، تربیتی و تحصیلی را به شهروندان ارائه می‌دهند.

مدیرکل بهزیستی مازندران ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۲۰۳ هزار نفر از خدمات حضوری این مراکز بهره‌مند شدند که نشان‌دهنده اعتماد عمومی به خدمات تخصصی ارائه‌شده است.

رحمانی همچنین به عملکرد سامانه «صدای مشاور» (۱۴۸۰) اشاره کرد و گفت: این سامانه با ارائه مشاوره رایگان، سالانه پاسخگوی ده‌ها هزار تماس از سوی شهروندان است، به‌طوری‌که سال گذشته بیش از ۲۱۰ هزار تماس موفق در این سامانه ثبت شد.

وی در ادامه به نقش اورژانس اجتماعی (۱۲۳) در مدیریت بحران‌های اجتماعی اشاره کرد و افزود: این سامانه در حوزه‌هایی نظیر اختلافات خانوادگی، کودک‌آزاری و سایر آسیب‌های اجتماعی نقش حیاتی دارد و در سال گذشته حدود ۳۳ هزار تماس با آن برقرار شده است.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به فعالیت تیم‌های «محب» (حمایت‌های روانی-اجتماعی در بلایا) تصریح کرد: در حال حاضر ۹۲ تیم تخصصی با حضور ۲۴۷ روان‌شناس و مددکار در سطح استان سازماندهی شده‌اند که در مواقع بحران به‌سرعت وارد عمل می‌شوند.

رحمانی در پایان با تأکید بر توسعه آموزش‌های پیشگیرانه خاطرنشان کرد: ارائه آموزش‌های مهارت‌های زندگی، تحکیم خانواده و توانمندسازی نوجوانان از جمله برنامه‌های مهم این سازمان در راستای ارتقای سلامت روان جامعه است.

