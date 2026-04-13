به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی عصر دوشنبه در نشست کمیته هماهنگی و حمایت سلامت اجتماعی قرارگاه محلهمحور مازندران ضمن تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق (ع)، به اقدامات این نهاد در مدیریت شرایط حساس اخیر اشاره کرد و گفت: اجرای طرح سلامت اجتماعی محلهمحور با هدف صیانت از آرامش روانی جامعه در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه تحقق این هدف بدون همافزایی دستگاهها ممکن نیست، افزود: برای دستیابی به پایداری اجتماعی، باید ظرفیت همه نهادهای مسئول در قالب یک شبکه منسجم بهکار گرفته شود تا از پراکندگی اقدامات جلوگیری شود.
رحمانی نقش رسانهها را در مدیریت افکار عمومی تعیینکننده دانست و پیشنهاد داد: صداوسیما و فعالان رسانهای با برگزاری میزگردهای تخصصی در حوزه روانشناسی و تولید محتوای هدفمند، در کنار دستگاههای اجرایی قرار گیرند تا آموزشهای لازم بهصورت هماهنگ و اثربخش به جامعه منتقل شود.
مدیرکل بهزیستی مازندران همچنین با اشاره به ظرفیت قرارگاه محلهمحور استان اظهار کرد: این ساختار میتواند بهعنوان بستری کارآمد برای شناسایی مسائل اجتماعی عمل کند و با همکاری نزدیک میان بهزیستی، سپاه و استانداری، نتایج قابل توجهی در حوزه سلامت اجتماعی به همراه داشته باشد.
وی در ادامه از فعالسازی شبانهروزی خط مشاوره ۱۴۸۰ (صدای مشاور) خبر داد و گفت: از ابتدای بروز شرایط بحرانی، این سامانه با حضور روانشناسان متخصص بهصورت رایگان در دسترس شهروندان قرار گرفته تا به کاهش اضطراب و مدیریت فشارهای روانی کمک کند.
رحمانی تقویت زیرساختهای خدمات مشاورهای را گامی مؤثر در تحقق عدالت اجتماعی دانست و تأکید کرد: دسترسی آسان و رایگان مردم به خدمات تخصصی، نقش مهمی در حفظ آرامش روانی جامعه ایفا میکند.
در ادامه این نشست نیز بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت مددکاران و روانشناسان در سطح محلات تأکید شد و مقرر گردید با رصد مستمر وضعیت مناطق آسیبپذیر، بستههای حمایتی و آموزشی متناسب با شرایط موجود طراحی و اجرا شود تا سطح امنیت روانی، بهویژه در میان کودکان و خانوادههای در معرض آسیب، افزایش یابد.
