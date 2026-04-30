ماجرای قفل شدن مواد اولیه دارو در گمرکات کشورهای همسایه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، روز پنج شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، در حاشیه بازدید وزیر بهداشت از شرکت داروپخش، با اشاره به اینکه حدود ۱۰ درصد از مطالبات پرداخت شده است، گفت: این اقدام می‌تواند تا چند ماه به نقدینگی شرکت‌ها کمک کند.

وی افزود: در حال حاضر جلسات متعددی با دوستان در نهادهای مختلف داریم تا زنجیره تامین دارو پایدار بماند، چراکه وقتی بدهی شرکت‌های داخلی و تجهیزات‌ فروشی افزایش پیدا می‌کند، زنجیره دچار مشکل می‌شود.

پیرصالحی با عنوان این مطلب که بیش از ۷۰ همت از مطالبات شرکت‌های دارو و تجهیزات از بخش دولتی بود، ادامه داد: تقریباً ۳۶ همت از این مبلغ در اسفند ۱۴۰۴ پرداخت شد و این خود یک عامل کمک‌کننده بزرگ است. اما این مسیر باید ادامه یابد و حتماً پول دارو و تجهیزات ماه به ماه در حساب جداگانه‌ای قرار بگیرد و به شرکت‌ها پرداخت شود تا دوباره شاهد تجمیع بدهی‌ها نباشیم.

رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص وضعیت تولید در کارخانه‌ها، خاطرنشان کرد: خودِ کارخانه‌ها و پتروشیمی‌ها ذخایری را در انبارهایشان دارند تا بتوانند به صورت انبوه خرید و واردات را انجام دهند. فکر می‌کنم با ذخایر موجود، قیمت‌ها ارزان خواهد شد، اما مهم‌تر این است که این ذخایر به تداوم ذره‌ذره تولید کمک می‌کند.

پیرصالحی با اشاره به تغییر جغرافیای تأمین مواد اولیه گفت: یکی از بازی‌های دیگر این است که ما پیش از این بخشی از دارو و مواد اولیه خود را از نقاط مختلف دنیا تأمین می‌کردیم، اما اکنون بحث ما تأمین از شرق و کشورهای همسو بوده که از قبل انجام شده است و هند و چین مواد اولیه ما را تأمین می‌کنند.

وی درباره چالش‌های تأمین از کشورهای غربی، افزود: در مورد داروهای ساخته شده، بسیاری از آنها از غرب تأمین می‌شوند که در این بخش هم در انتقال پول به این کشورها مشکل داریم و هم مسیرها سخت شده است. البته بخشی از این اقلام از مسیرهای دیگر و از طریق کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس منتقل می‌شد.

رئیس سازمان غذا و دارو در پایان به موضوع توقف کالاها در مرزها، اشاره کرد و گفت: متأسفانه بعد از جنگ، برخی از مواد اولیه و داروها در گمرکات کشورهای همسایه قفل شده و اجازه ترخیص نمی‌دهند. ما از طریق وزارت امور خارجه و سایر مجاری پیگیر هستیم تا آن مواد را ترخیص کرده و به کشور برسانیم تا در چرخه تولید هر کدام از شرکت‌های داخلی قرار بگیرد.