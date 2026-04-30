از خدام حرم تا کنار شهدا؛ روایت ۱۹ سال زیر سایه خورشید در خراسان شمالی

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، محدثه جوان‌دلویی؛ عطر حرم رضوی در سراسر ایران امام رضا (ع) پیچیده است. شمیم خوش بهشتی از باب‌الرضا (ع) به مشام می‌رسد. شاید عنایت امام رئوف، این بار سوژه ما شده است که خودش هم داستانی دارد.

سفرهای معجزه‌وار زیر سایه خورشید، تدارکاتی دارد و آدم‌هایی که از ماه‌ها قبل به دنبال مهیا کردن این سفرها می‌شوند. خدام آستان سریر ارتضا به رسم هر ساله، امسال هم در ایام خوش‌یمن ذیقعده و دهه کرامت راهی شهرها و روستاهای گنجینه فرهنگ‌ها شدند.

اولویت امسال خدام حرم رضوی دیدار با خانواده شهیدان جنگ رمضان، جنگ ۱۲ روزه و حضور در میادین شهرها و تجمعات مردمی است.

رسم ۱۹ ساله

علی اصغر لنگری، مسئول ستاد جشن‌های زیر سایه خورشید خراسان شمالی، حالا ۱۹ سال است که در دهه کرامت شبانه‌روز در تلاش برای رساندن حال و هوای بهشتی مشهد الرضا به باب‌الرضا (ع) است.

با او ساعتی به نیمه‌شب ولادت امام رضا (ع) مانده، قرار مصاحبه هماهنگ می‌شود. او از پشت صحنه‌های حضور خدام حرم رضوی در استان برایمان می‌گوید؛ از این که دو ماه قبل از ولادت امام رضا (ع)، تیم‌های مردمی در شهرهای خراسان شمالی فعالیتشان را کلید می‌زنند. برنامه‌های حضور خدام به دقیقه تنظیم می‌شود و برای آستان قدس ارسال و تأیید می‌شود.

لنگری درباره این طرح‌ریزی برنامه‌های خدام گفت: این برنامه‌ها به این دلیل طبق دقیقه چیده می‌شد که اگر مدت زمان برنامه‌ای ۱۰ دقیقه بیشتر شود، تا اتمام تمام برنامه‌های یک شبانه‌روز حضور خدام اثر می‌گذارد و طولانی می‌شود.

او اضافه کرد: تمام استرس‌های ما در اجرای این برنامه همین طولانی شدن و تأخیر در رسیدن به برنامه‌های دیگر است. به طور نمونه برای دیدار از خانواده یکی از شهدا ساعت ۲۳ شب به منزل خانواده شهید رسیدیم، آن هم به دلیل شور مردم بود. اغلب هر سال برنامه‌ها به دلیل استقبال گسترده مردم زمانش بیشتر می‌شود.

عنایت امام رضا (ع) و همت مردم

از لنگری به عنوان مسئول ستاد جشن‌های مردمی زیر سایه خورشید می‌پرسم رویکرد برنامه‌های امسال چطور بود و چند نفر در تدارک حضور خدام در روستاها همکاری دارند. گفت: باور کنید صفر تا صد برنامه‌ها اول با عنایت امام رضا (ع) و بعد با همت مردم خوش قلب استان است.

ما در هر شهر یک رابط هماهنگ‌کننده برنامه‌ها داریم که کاسب، معلم و کارمند هستند. یک نفر وسیله نقلیه‌اش را در اختیارمان برای رفت و آمد به روستاهای دورافتاده قرار می‌دهد، دیگری مکان استراحت و پذیرایی از خدام را تقبل می‌کند.

لنگری اضافه کرد: حجم کارها به دلیل هماهنگی‌ها بسیار زیاد است، آن‌طور که از ساعت ۴ صبح باید مقدمات سفر به شهرستان‌ها را بچینیم و از ساعت ۶ صبح تا ۲۳ شب دیدارها و قرارها انجام می‌شود.

لنگری به چینش برنامه‌های امسال کاروان زیر سایه خورشید اشاره و تأکید کرد: دیدار با خانواده شهدای جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه در اولویت قرار دارد و همچنین در ۵ روز سفر به ۱۰ شهرستان را هماهنگ کردیم.

ما خسته نمی‌شویم

او از خستگی‌ناپذیری اعضای پشتیبانی و خدام حرم رضوی در این ایام گفت و افزود: برنامه‌ها فشرده است و شاید یک روز ۱۳۰ کیلومتر تا یکی از روستاهای مرزی ایران و ترکمنستان در راز و جرگلان رفتیم و برگشتیم، اما یک نفر از اعضا از خستگی راه‌های نامناسب گلایه نکرد. واقعاً عنایت امام رضا (ع) است که ما خسته نمی‌شویم.

لنگری افزود: ما هر شب تقریباً ساعت ۲۴ با خدام و تیم پشتیبانی به محل اسکان می‌رسیم و مجدد مشغول تدارک اهدای نذورات حرم رضوی برای برنامه‌های روز بعد می‌شویم و فقط ۲ ساعت استراحت می‌کنیم، اما خستگی را احساس نمی‌کنیم.

از او درباره نذورات پرسیدم. پاسخ داد: امسال هدایای ویژه خانواده شهدا شامل گلاب حرم، استکان چایخانه حضرت، تسبیح‌های منقش به تصویر شهدا، سنگ متبرک حرم رضوی به صورت نگین و حرز حرم است، اما تسبیح را به دلیل محدودیت زمانی برای برخی خانواده شهدا آماده نشد که قرار است به زودی تهیه و به خانواده شهدا هدیه شود.

او افزود: از همان دو ماه قبل تیم‌های پشتیبان شروع به بسته‌بندی نذورات می‌کنند. نمک و نبات به تعداد زیاد برای دیدارهای عمومی ۱۰ شهرستان آماده می‌شود.

معجزه‌های عجیب

لنگری درباره شور و حال مردم و خانواده شهدا در زمان پرچم‌گردانی حرم رضوی گفت و ادامه داد: واقعاً معجزه‌های عجیبی را دیدیم و شنیدیم که از بیانش زبانم قاصر است. آنقدر شور و حال مردم عجیب است که در یک شب در تجمعات شبانه ۳ شهر شرکت کردیم و خستگی راه‌ها را به چشممان نیامد. فقط به عشق مردم، جاده‌های شهرهای استان را در شب‌ها طی می‌کنیم.

حال عجیب منزل شهید امیررضا قدرتی

از لنگری پرسیدم کجا خودتان بسیار منقلب شدید. پاسخ داد: با خدام به دیدار خانواده شهید مظلوم ناو دنا، امیررضا قدرتی رفتیم.

تمام همسایه‌ها و دوستان و اقوام آماده بودند و بسیار شلوغ بود. اما حال آن خانه طور بود که اشک از چشمان همه با دیدن پرچم متبرک حرم رضوی و مرثیه‌سرایی سرازیر شد و کل حضار منقلب شده بودند.

بهترین خاطره

از لنگری پرسیدم بهترین خاطره مسئول ستاد جشن‌های مردمی زیر سایه خورشید چه بود؟ پاسخ داد: مردادماه سال ۹۶ همزمان با ایام ولادت امام رضا (ع) همراه خدام حرم رضوی راهی دیدارهای عمومی شدیم.

یکی از افراد تیم پشتیبان گفت: دیدار با یک فرد فعال فرهنگی داریم. هرچه پرسیدم او کیست و چرا در لیست من نامش نیست، گفتند می‌رویم می‌بینید.

دیدیم در مسیر منزل خودمان هستم. جا خوردم. ماجرا از آنجا بود که دوستان با همسرم هماهنگ کرده بودند تا مرا غافلگیر کنند.

آن هم به دلیل تولد پسرم بود که یکی از خدام در گوش پسرم اذان گفت. این یکی از بهترین خاطره‌های من در این ایام است.

معجزه را دیدم

از لنگری پرسیدم کار در این دهه سخت و طاقت‌فرساست. آیا اتفاقی برای خودتان رخ داده که معجزه امام رضا (ع) را دیده باشید؟

پاسخ داد: بله! آن سالی که دخترم بیمار بود و در مشهد شیمی‌درمانی می‌شد، یکی از جلسات شیمی‌درمانی‌اش همزمان با دهه کرامت شد.

هرچند برایم سخت بود، اما همسرم و دخترم را در بیمارستانی در مشهد گذاشتم و به عشق امام رضا (ع) راهی بجنورد شدم. فقط یک شب بعد از دیدار دخترم از بجنورد خودم را به مشهد رساندم.

آنجا پزشکان گفتند علائم بیماری معصومه، دخترم، برطرف شده و فقط سالی یک بار باید برخی درمان‌ها را کوتاه انجام دهد.

او ادامه داد: عنایت امام رضا (ع) را در تمام لحظه‌های حضور پرچم متبرکش در استان با جان و دل لمس کردیم.