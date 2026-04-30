روسیه: اوپک پلاس خواهان حل فوری مناقشه غرب آسیا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرد: اوپک پلاس خواستار حل فوری مناقشه غرب آسیا است زیرا این مناقشه تأثیر منفی بر بازار نفت و اقتصاد دارد.

وی افزود: نشست اوپک پلاس با موضوع کاهش داوطلبانه تولید نفت طبق برنامه در تاریخ سوم مه برگزار خواهد شد.

معاون نخست وزیر روسیه گفت: در شرایط فعلی، تأمین نفت و فرآورده‌های نفتی بازار بسیار مهم است. برای انجام این کار، ارزیابی ظرفیت اوپک پلاس ضروری است.

نواک درباره توقف صادرات فرآورده های نفتی از توآپسه در نتیجه حمله اوکراین نیز گفت: کارشناسان در حال ارزیابی خسارت ناشی از آتش‌سوزی در پالایشگاه نفت و زمان احتمالی ازسرگیری صادرات فرآورده‌های نفتی از توآپسه هستند.