۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۵۴

لاوروف: فشار غرب برای خودداری از خرید نفت روسیه استعماری است

وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه‌ای اعلام کرد: فشار غرب بر کشورها برای خودداری از خرید نفت روسیه موضوعی ناعادلانه و استعماری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه امروز سه شنبه در مصاحبه ای اعلام کرد: فشار غرب بر کشورها برای خودداری از خرید نفت روسیه موضوعی ناعادلانه است.

وزیر امور خارجه روسیه درخواست غرب از کشورها برای عدم خرید نفت ارزان روسیه را رفتاری ناعادلانه و «استعماری» توصیف کرد و گفت: این اقدامات استعماری یا نواستعماری هستند. آن ها می گویند که نباید نفت ارزان روسیه را بخرید؛ بلکه باید نفت گران را از ما خریداری کنید.

«سرگئی لاوروف» در مصاحبه با برنامه «هند، روسیه و جهان»اضافه کرد: می گویند که باید ال ان جی گران را از آمریکا بخرید. این چنین فشارهایی نباید در کار باشد. هند خود باید انتخاب کند که از چه کسی انرژی بخرد. گزارش ها نشان می دهد که هند از خرید یک نفتکش روسیه خودداری کرده است.

