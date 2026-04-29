روسیه: اوپک پلاس نقش مهمی در تثبیت بازار انرژی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی: دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین روسیه اعلام کرد: کرملین امیدوار است خروج امارات متحده عربی از اوپک پلاس به پایان این ائتلاف منجر نشود. ساختار اوپک پلاس به ویژه در شرایط فعلی که بازارهای جهانی انرژی در آشفتگی به سر می‌برند، مهم و حیاتی است.

وی افزود: فعالیت اوپک پلاس موجب به حداقل رساندن نوسانات در بازارهای انرژی و تثبیت آن می شود.

سخنگوی کرملین گفت: اقدامات جنایتکارانه کی‌یف به کمبود نفت در بازارهای جهانی دامن می‌زند. روند کار برای به حداقل ساندن پیامدهای حملات کی‌یف در توآپسه ادامه دارد، اما فعلا برای ارزیابی پیشرفت کار زود است.

پسکوف افزود: کی‌یف هر روز در میدان نبرد سرزمین های بیشتری را از دست می‌دهد و به اقدامات تروریستی روی آورده است.