۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

مسئول سابق سعودی: تصمیم نفتی امارات در شرایط کنونی سؤال برانگیز است

مسئول سابق سعودی: تصمیم نفتی امارات در شرایط کنونی سؤال برانگیز است

یک مسئول سابق سعودی به تصمیم امارات برای خروج از اوپک پلاس در شرایط کنونی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، محمد الصبان مشاور سابق وزیر انرژی عربستان تاکید کرد، تصمیم امارات برای خروج از اوپک پلاس در شرایط کنونی به ویژه با قدرت تولید مازاد محدود این کشور سؤالات زیادی را ایجاد کرده است.

وی اضافه کرد، این اقدام امارات تأثیری بر ثبات نهاد مذکور یا نقش آفرینی آن در بازارهای جهانی ایجاد نمی کند. آیا نمی شد امارات صبر کند تا قدرت تولیدش به پنج میلیون بشکه در روز برسد؟

الصبان تصریح کرد، بعید نیست در پشت این تصمیم گیری آمریکا حضور داشته باشد. ترامپ دوست دارد خود را به عنوان کنترل کننده بازارهای نفت جهانی نشان دهد. هدف از این اقدام ایجاد تزلزل در اوپک پلاس است اما این اتفاق نخواهد افتاد.

