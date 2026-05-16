به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: یکی از برکات تأسیس شورای فرهنگ عمومی در کشور، خدمات و آثار ارزشمند رهبران و شخصیت‌هایی است که در مسیر اعتلای فرهنگ اسلامی و انقلابی تلاش کرده‌اند.



نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به جایگاه مکتب امام شهید افزود: امام شهید یک مکتب بود و این مکتب باید حفظ و تبیین شود؛ چرا که تجلی اسلام ناب محمدی(ص) و مسیر شکل‌گیری تمدن اسلامی از افق ایران به شمار می‌آید.



امام جمعه بوشهر با اشاره به شرایط منطقه تصریح کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که با تهاجم و دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه هستیم و در چنین شرایطی باید در جغرافیای ایران با نگاه دفاعی و مقاومتی عمل کنیم و مدیریت فرهنگی و اجتماعی کشور نیز بر همین اساس سامان یابد.



آیت‌الله صفایی بوشهری حضور مردم در صحنه را از مهم‌ترین موضوعات فرهنگ عمومی دانست و گفت: شورای فرهنگ عمومی استان باید برای تقویت حضور مردمی، ارتقای کیفیت برنامه‌ها و تعمیق اثرگذاری فعالیت‌های فرهنگی برنامه‌ریزی جدی داشته باشد و از این ظرفیت اجتماعی حمایت کند.

لزوم تقویت خدمات‌رسانی مسئولان به مردم و نیروهای مسلح



رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر همچنین بر لزوم تقویت خدمات‌رسانی مسئولان به مردم و نیروهای مسلح تأکید کرد و افزود: نیروهای مسلح در خط مقدم دفاع از کشور قرار دارند و خدمت به مردم و پشتیبانی از این نیروها یک وظیفه مهم برای همه مسئولان است.



نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف در شرایط کنونی بیان کرد: نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه در حوزه‌هایی مانند انرژی، آب و کالاهای اساسی باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که در شرایط جنگی ممکن است تولید با محدودیت‌هایی مواجه شود و مدیریت مصرف می‌تواند به عنوان نوعی دفاع در برابر دشمنان تلقی شود.

حفظ وحدت، همدلی و انسجام اجتماعی

امام جمعه بوشهر وحدت، همدلی و انسجام اجتماعی را از دیگر ضرورت‌های جامعه دانست و گفت: در شرایط کنونی هرگونه اختلاف‌افکنی در جامعه به سود دشمنان است و کسانی که به اختلاف دامن می‌زنند در مسیر تحقق اهداف دشمن حرکت می‌کنند؛ بنابراین حفظ وحدت و همبستگی ملی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.



عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به کشورهای همسایه ایران تأکید کرد: شهروندان ایرانی و شیعیانی که در برخی کشورهای منطقه زندگی می‌کنند یا مهمان آن کشورها هستند یا به عنوان شهروند در آنجا حضور دارند، تکریم و احترام آنان یک وظیفه انسانی و اسلامی است و برخورد نامناسب با آنان با فرهنگ اسلامی و انسانی سازگار نیست.