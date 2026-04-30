دورهمی بزرگ هنرمندان موسیقی با «گذر خلیج فارس» در دریاچه چیتگر

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد «گذر خلیج فارس» جمعه یازدهم اردیبهشت به مناسبت روز ملی خلیج فارس در دریاچه چیتگر میزبان هنرمندان، نوازندگان و فعالان عرصه موسیقی است.
در این دورهمی هنری، بیش از ۵۰ گروه موسیقی و بیش از ۲۰۰ نوازنده حضور دارند و اجراهایی متنوع در سبکهای مختلف موسیقایی ارائه میکنند.
طیف گستردهای از گونههای موسیقی شامل پاپ، راک، سنتی، محلی و نغمههای اقوام مختلف ایرانی از جمله ترکی، لری، کردی، جنوبی، مازندرانی، گیلکی و خراسانی در این رویداد به اجرا در میآید، تنوعی که تلاش دارد پاسخگوی سلیقههای مختلف موسیقایی باشد و فضایی جذاب برای گروههای سنی گوناگون فراهم کند.
همچنین خوانندگان و نوازندگان متعددی در این رویداد حضور دارند که با استفاده از بالغ بر ۴۰ نوع ساز مختلف، فضای متنوع و کمنظیری از موسیقی ایرانی را به نمایش میگذارند.
این برنامه فردا جمعه ۱۱ اردیبهشت از ساعت ۱۹ تا ۲۳ میزبان علاقهمندان به موسیقی در فضای باز دریاچه چیتگر است.
نظر شما