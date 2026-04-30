  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

دورهمی بزرگ هنرمندان موسیقی با «گذر خلیج فارس» در دریاچه چیتگر

رویداد «گذر خلیج فارس» با حضور گسترده نوازندگان و گروه‌های موسیقی، جمعه ۱۱ اردیبهشت در دریاچه چیتگر تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد «گذر خلیج فارس» جمعه یازدهم اردیبهشت‌ به مناسبت روز ملی خلیج فارس در دریاچه چیتگر میزبان هنرمندان، نوازندگان و فعالان عرصه موسیقی است.

در این دورهمی هنری، بیش از ۵۰ گروه موسیقی و بیش از ۲۰۰ نوازنده حضور دارند و اجراهایی متنوع در سبک‌های مختلف موسیقایی ارائه می‌کنند.

طیف گسترده‌ای از گونه‌های موسیقی شامل پاپ، راک، سنتی، محلی و نغمه‌های اقوام مختلف ایرانی از جمله ترکی، لری، کردی، جنوبی، مازندرانی، گیلکی و خراسانی در این رویداد به اجرا در می‌آید، تنوعی که تلاش دارد پاسخگوی سلیقه‌های مختلف موسیقایی باشد و فضایی جذاب برای گروه‌های سنی گوناگون فراهم کند.

همچنین خوانندگان و نوازندگان متعددی در این رویداد حضور دارند که با استفاده از بالغ بر ۴۰ نوع ساز مختلف، فضای متنوع و کم‌نظیری از موسیقی ایرانی را به نمایش می‌گذارند.

این برنامه فردا جمعه ۱۱ اردیبهشت‌ از ساعت ۱۹ تا ۲۳ میزبان علاقه‌مندان به موسیقی در فضای باز دریاچه چیتگر است.

کد مطلب 6816103
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها