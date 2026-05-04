۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

مجید خراط‌ها برای برگزاری کنسرت پیش قدم شد؛ اجرا در یزد

مجید خراط‌ها از خوانندگان شناخته شده موسیقی پاپ کلید برگزاری کنسرت‌های پاپ در کشورمان بعد از پنج ماه تعطیلی را روشن می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دور تازه برگزاری کنسرت‌های موسیقی پاپ بعد از پنج ماه توقف به دلیل اتفافات اجتماعی دی ماه و همچنین جنگ تحمیلی رمضان روز هفدهم اردیبهشت با برگزاری کنسرت مجید خراط‌ها از خوانندگان شناخته شده موسیقی پاپ آغاز می شود.

براساس اعلام سامانه فروش اینترنتی بلیت کنسرت این خواننده، خراط‌ها روز پنجشنبه هفدهم شهریور ماه ساعت های ۱۹ و ۲۲ در تالار مرکزی مهر شهر یزد اجرای خود را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

برگزاری کنسرت مجید خراط‌ها در حالی است که طی روزهای اخیر رایزنی‌هایی برای بازگشایی مجدد کنسرت ها از سوی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تهیه کنندگان مطرح کشورمان انجام گرفته که هنوز نتیجه مشخصی از این رایزنی‌ها و جلسات به صورت رسمی در رسانه ها منتشر نشده است.

علیرضا سعیدی

