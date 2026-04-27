۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

ارکستر ملی «آن آبی ایرانی» را اجرا می‌کند؛ برای ایران و خلیج فارس

ارکستر موسیقی ملی ایران با رهبری همایون رحیمیان و آواز حسین علیشاپور، همزمان با روز ملی خلیج‌ فارس اجرایی را با عنوان «آن آبی ایرانی» روی صحنه می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی هنری رودکی، تازه‌ترین کنسرت ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان و خوانندگی حسین علیشاپور ساعت ۱۵ روز پنجشنبه دهم اردیبهشت در تالار وحدت تهران اجرا می‌شود.

در توضیحات تکمیلی این کنسرت آمده است:

«این برنامه با رویکردی ملی، بر پاسداشت هویت ایرانی و جایگاه تاریخی و فرهنگی خلیج‌فارس تأکید دارد. «آن آبی ایرانی» تلاش دارد تا در قالب موسیقی، روایتگر پیوند عمیق مردم این سرزمین با خلیج‌فارس و یادآور رشادت‌ها و ایستادگی دلیرمردانی باشد که در طول تاریخ، برای پاسداری از ایران جانفشانی کرده‌اند.

این اجرا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موسیقی ملی، فضایی آکنده از احساس، غرور ملی و همدلی می‌آفریند و می‌کوشد تا صدای یکپارچه‌ای از عشق به وطن را در دل مخاطبان طنین‌انداز کند؛ نوایی که در روزی به نام خلیج‌فارس، بار دیگر بر هویت، تاریخ و شکوه ایران تأکید دارد.»

اجرای «آن آبی ایرانی» ارکستر موسیقی ملی ایران ساعت ۱۵ روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در تالار وحدت برگزار می‌شود.

علیرضا سعیدی

