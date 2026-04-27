به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی هنری رودکی، تازه‌ترین کنسرت ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان و خوانندگی حسین علیشاپور ساعت ۱۵ روز پنجشنبه دهم اردیبهشت در تالار وحدت تهران اجرا می‌شود.

در توضیحات تکمیلی این کنسرت آمده است:

«این برنامه با رویکردی ملی، بر پاسداشت هویت ایرانی و جایگاه تاریخی و فرهنگی خلیج‌فارس تأکید دارد. «آن آبی ایرانی» تلاش دارد تا در قالب موسیقی، روایتگر پیوند عمیق مردم این سرزمین با خلیج‌فارس و یادآور رشادت‌ها و ایستادگی دلیرمردانی باشد که در طول تاریخ، برای پاسداری از ایران جانفشانی کرده‌اند.

این اجرا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موسیقی ملی، فضایی آکنده از احساس، غرور ملی و همدلی می‌آفریند و می‌کوشد تا صدای یکپارچه‌ای از عشق به وطن را در دل مخاطبان طنین‌انداز کند؛ نوایی که در روزی به نام خلیج‌فارس، بار دیگر بر هویت، تاریخ و شکوه ایران تأکید دارد.»

اجرای «آن آبی ایرانی» ارکستر موسیقی ملی ایران ساعت ۱۵ روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در تالار وحدت برگزار می‌شود.