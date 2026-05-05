به گزارش خبرنگار مهر، گروه ها و مجموعه های مختلف حوزه موسیقی طی روزهای پیش رو به تدریج و در یک شیب ملایم خود را برای برگزاری کنسرت ها و اجراهای زنده آماده می کنند تا روند برگزاری این بخش از فعالیت های فرهنگی هنری در کشورمان همانند تئاتر به مسیری که قبل از اتفاقات زمستان سال ۱۴۰۴ و جنگ تحمیلی رمضان شاهد آن بودیم، بازگردد. فرآیندی که بی تردید و همچنان با اما و اگرهای زیادی به جهت نحوه برگزاری اجراها از جمله قیمت بلیت، نرخ اجاره بهای سالن های میزبان (به ویژه حوزه موسیقی پاپ)، محتوای برنامه ها و موارد متعدد دیگری رو به رو است و باید دید در روزهای آینده، چه سرنوشتی در انتظار اجراهای زنده موسیقایی است.

براساس آنچه در سامانه های فروش بلیت کنسرت مشاهده می شود، فعلا سه گروه به همراه یک «کنسرت نمایش» تصمیم دارند، آغازگر روند برگزاری کنسرت های موسیقی باشند. چارچوبی که ابتدا با برپایی کنسرت های «کینگ رام» در تهران و سپس از روز دوشنبه چهاردهم اردیبهشت با انتشار خبر برگزاری کنسرت مجید خراط ها در یزد آغاز شد و به نظر می آید در صورت آمادگی فضای ذهنی جامعه و همچنین دستیابی به «صلح پایدار» بتوان شاهد افزایش کنسرت ها در تهران و دیگر شهرهای کشور بود.

فعلا مطابق با آنچه در سامانه های فروش بلیت منتشر شده است، روند برگزاری کنسرت ها در روزهای آینده به ترتیب زیر اعلام شده است:

* سه شنبه ۱۵ اردیبهشت

- کنسرت «کینگ رام» ؛ مجموعه تئاتر لبخند؛ ساعت های ۱۹ و ۲۲

* پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت

- کنسرت مجید خراط ها؛ سالن مهر تالار مرکزی یزد؛ ساعت های ۱۹ و ۲۲

- رسیتال پیانو فریدون ناصحی؛ تالار رودکی تهران؛ ساعت ۲۰

*چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت

- کنسرت نمایش بتهوون به کارگردانی جواد مولانیا؛ تالار احسان شیراز؛ ساعت های ۱۸:۳۰ و ۲۱

*پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت

- رسیتال پیانو فریدون ناصحی؛ تالار رودکی تهران؛ ساعت ۲۰