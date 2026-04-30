به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد شهرام شعیبی جعفری در دیدار با فرماندار شهرستان، شناسایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز و تقویت ایمنی جاده‌ها را از محورهای اصلی کار پلیس راه روستایی عنوان کرد.

وی مدیریت سریع و هماهنگ بحران‌هایی مانند برف و کولاک، سیلاب و انسداد راه‌ها را ضروری دانست و بر اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی در ایام پرتردد شامل تعطیلات، مناسبت‌ها و مراسم محلی تأکید کرد.

رئیس پلیس راه روستایی استان قزوین با اشاره به آغاز طرح آموزش فرهنگ ترافیک در روستاها گفت: این طرح با همکاری مسئولان محلی از جمله دهیاران و شوراهای اسلامی روستا آغاز شده و تاکنون با موفقیت در حال اجراست.

شعیبی جعفری افزود: این طرح مورد استقبال گسترده شهروندان روستایی قرار گرفته است.

وی نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی و روستایی، برخورد با تخلفات خطرساز و پیگیری توسعه و بهسازی راه‌های روستایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی را از دیگر اولویت‌های پلیس برشمرد.