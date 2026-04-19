به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، صبح روز شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵، نشست صمیمانه‌ای با حضور پرگیر، مسئول کارگروه سلامت‌روان مرکز سیاست‌گذاری سلامت صدا و سیما، عبدی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه‌ اجتماعی جوانان، غفاری، مدیرکل دفتر مشاوره و امور شناختی معاونت سلامت اجتماعی بهزیستی و همراهان، با معاونین سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره در محل ساختمان مرکزی برگزار شد. این جلسه با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌ها در دو محور کلیدی پدافند روانی و رویدادهای پیش‌روی صنفی تشکیل گردید.

در بخش نخست این نشست، جزئیات طرح «رصد روان» که به عنوان پویش ملی پایش و مداخله زودهنگام در شرایط جنگی طراحی شده است، مورد بررسی قرار گرفت. حاضرین در جلسه بر ضرورت پایش مستمر سلامت روان آحاد جامعه در شرایط کنونی و ارائه مداخلات به‌موقع تأکید کردند و مقرر شد این پویش با بهره‌گیری از توان شبکه‌ی روان‌شناسان و مشاوران داوطلب و تحت نظارت مستقیم سازمان، در سطح ملی اجرایی شود.

همچنین در ادامه این گفتگوها، برنامه‌ریزی برای نهم اردیبهشت ماه، «روز ملی روان‌شناس و مشاور» در دستور کار قرار گرفت. در این راستا توافق شد که تمامی فعالیت‌ها، همایش‌ها و برنامه‌های بزرگداشت این روز در سراسر کشور، با هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی و تحت سیاست‌گذاری‌های کلان سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره انجام شود تا انسجام و شأن حرفه‌ای جامعه روان‌شناسی و مشاوره در تمامی سطوح حفظ گردد.

در پایان، با توجه به اهمیت موضوعات مطرح شده و لزوم دقت در جزئیات اجرایی، مقرر گردید به‌زودی جلسه‌ای دیگر جهت نهایی‌سازی تصمیمات و ابلاغ شیوه‌نامه‌ها برگزار شود تا با عنایت به شرایط خاص و جنگی کشور، در خصوص نحوه برگزاری بزرگداشت روز ملی روان‌شناس و مشاور، تصمیم‌گیری شود.