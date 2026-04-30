کوهنورد مفقود هرسینی سالم از شیرز بازگشت

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی اعلام گزارشی مبنی بر ناپدید شدن یک کوهنورد در ارتفاعات غربی کوه شیرز واقع در منطقه خورخور داروی شهرستان هرسین، نیروهای امدادی به سرعت در حالت آمادهباش قرار گرفتند.
وی افزود: این گزارش در شامگاه چهارشنبه نهم اردیبهشتماه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان اعلام شد و بلافاصله تیم عملیاتی هلالاحمر هرسین به منطقه اعزام شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه تصریح کرد: عملیات جستوجو در شرایط سخت کوهستانی و تاریکی شب آغاز شد و نیروهای امدادی با تلاش مستمر چند ساعته، موفق به شناسایی موقعیت فرد مفقودشده شدند.
یگانه ادامه داد: پس از بیش از سه ساعت عملیات تخصصی، این کوهنورد در بامداد روز پنجشنبه به صورت کاملاً ایمن به دامنه کوه منتقل شد.
وی با اشاره به وضعیت جسمانی این فرد گفت: خوشبختانه این کوهنورد دچار آسیبدیدگی نشده بود و بدون نیاز به اقدامات درمانی، به خانوادهاش تحویل داده شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان در پایان از شهروندان خواست از صعود انفرادی به ارتفاعات خودداری کنند و بدون تجهیزات و شناخت کافی، وارد مسیرهای ناشناخته کوهستانی نشوند.
نظر شما