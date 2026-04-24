یگانه: کوهنورد ۲۷ ساله در ارتفاعات شاهو روانسر نجات یافت

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام یک عملیات موفقیت‌آمیز امداد و نجات در کوهستان، اظهار کرد: یک کوهنورد ۲۷ ساله که در ارتفاعات شاهو واقع در شهرستان روانسر مفقود شده بود، با تلاش خستگی‌ناپذیر تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر این شهرستان پیدا و پس از انتقال به دامنه کوه، صحیح و سالم تحویل خانواده‌اش شد.

وی در تشریح جزئیات این حادثه افزود: پیش از ظهر امروز جمعه (چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵)، گزارشی مبنی بر مفقودی یک کوهنورد در ارتفاعات کوهستان شاهو (در محور مواصلاتی روانسر به پاوه) به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه (EOC) مخابره شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: به محض دریافت این گزارش اضطراری، بلافاصله دو تیم عملیاتی و واکنش سریع از جمعیت هلال احمر شهرستان روانسر در ساعت ۱۱ صبح به منطقه مورد نظر اعزام شدند و عملیات جست‌وجو و نجات را برای یافتن فرد مفقود شده آغاز کردند.

یگانه با بیان اینکه این عملیات در شرایط کوهستانی منطقه انجام گرفت، خاطرنشان کرد: تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر پس از چند ساعت جست‌وجوی مستمر و میدانی در ارتفاعات، سرانجام موفق شدند موقعیت دقیق فرد مفقودشده را شناسایی کنند.

وی اضافه کرد: پس از یک عملیات منسجم که بیش از سه ساعت به طول انجامید، نیروهای امدادی توانستند این کوهنورد ۲۷ ساله را با رعایت اصول ایمنی، سالم به دامنه کوه منتقل کنند. در این حادثه، خوشبختانه فرد گرفتار شده هیچ‌گونه مصدومیت فیزیکی نداشت و نیازی به دریافت اقدامات و خدمات درمانی در محل پیدا نکرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر لزوم رعایت هشدارهای ایمنی، توصیه‌ای جدی به علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی داشت و گفت: از تمامی شهروندان و کوهنوردان عزیز تقاضا می‌شود، تحت هیچ شرایطی به صورت انفرادی و بدون همراه داشتن تجهیزات ایمنی و استاندارد به ارتفاعات صعود نکنند و اکیداً از پیمایش مسیرهایی که نسبت به آن شناخت و آشنایی کامل ندارند، پرهیز کنند تا شاهد بروز حوادث ناگوار در مناطق کوهستانی نباشیم.