افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازنگری برنامه‌های امدادی در استان اظهار کرد: حوادث و بحران‌های اخیر باعث شد ساختار امدادرسانی هلال‌احمر کرمانشاه با رویکردی جدید مورد ارزیابی و تقویت قرار گیرد.

وی افزود: بر همین اساس دوره‌های تخصصی با عنوان «کد ۲» برای نیروهای اجرایی و کارکنان مجموعه برگزار شده تا تمامی بخش‌ها در زمان وقوع بحران، آمادگی لازم برای ورود سریع به عملیات را داشته باشند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: در این شیوه جدید، نیروهای اداری نیز صرفاً مسئول فعالیت‌های دفتری نیستند و هر فرد در شرایط اضطراری وظیفه مشخص عملیاتی بر عهده خواهد داشت.

یگانه ادامه داد: هدف از این برنامه، افزایش سرعت واکنش، ایجاد هماهنگی بیشتر میان تیم‌ها و استفاده حداکثری از توان انسانی مجموعه در زمان وقوع حوادث است.

وی با اشاره به طراحی ساختار جدید مدیریت بحران در استان گفت: کرمانشاه به سه قرارگاه امدادی منطقه‌ای تقسیم شده تا در مواقع بحرانی، هدایت عملیات با تمرکز و انسجام بیشتری انجام شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: همچنین شهر کرمانشاه به هفت محدوده عملیاتی تفکیک شده و نیروهای امدادی متناسب با شرایط هر منطقه ساماندهی و مستقر شده‌اند.

یگانه در پایان تأکید کرد: این اقدامات با هدف حفظ آمادگی دائمی نیروهای امدادی و تداوم خدمات‌رسانی مؤثر به مردم در شرایط خاص و حوادث احتمالی اجرا شده است.