خلیج فارس نماد هویت مشترک ایرانیان و پیونددهنده تاریخ و فرهنگ ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی با اشاره به دهم اردیبهشت ماه سالروز ملی خلیج فارس و با توجه به اهمیت خلیج فارس در حافظه تاریخی ملت ایران، اظهار کرد: خلیج فارس تنها یک محدوده جغرافیایی نیست، بلکه نمادی از پیشینه تمدنی، فرهنگی و تاریخی ایران است که در طول قرنها در متون تاریخی و اسناد بینالمللی با همین نام شناخته شده است.
وی با بیان اینکه این پهنه آبی نقش مهمی در شکلگیری تعاملات منطقهای داشته است، تصریح کرد: خلیج فارس علاوه بر جایگاه فرهنگی و تاریخی، از منظر اقتصادی و تجاری نیز یکی از مناطق راهبردی جهان به شمار میرود و سهم قابل توجهی در تبادلات اقتصادی و مسیرهای مهم انرژی و تجارت جهانی دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان ادامه داد: توجه به ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی خلیج فارس و معرفی درست آن به نسلهای جوان میتواند زمینهساز تقویت هویت ملی و افزایش همبستگی اجتماعی در جامعه شود.
حجتالاسلام والمسلمین کاظمی همچنین بر ضرورت بهرهگیری از توان و خلاقیت جوانان در حوزه تولید محتوا و فعالیتهای فرهنگی تاکید کرد و گفت: جوانان میتوانند با استفاده از ظرفیت رسانهها، فضای مجازی و فعالیتهای هنری و فرهنگی، در معرفی ابعاد تاریخی و فرهنگی خلیج فارس نقش موثری ایفا کنند.
وی تصریح کرد: گسترش برنامههای آموزشی، فرهنگی و رسانهای با محوریت خلیج فارس، علاوه بر ارتقای آگاهی عمومی، به تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش احساس مسئولیت عمومی در پاسداشت این میراث ارزشمند ملی کمک خواهد کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان خاطرنشان کرد: تقویت گفتمان امید، همدلی و همبستگی ملی در کنار توجه به ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی خلیج فارس، میتواند زمینهساز مشارکت بیشتر جامعه در حفظ و معرفی این میراث ماندگار ایرانی باشد.
