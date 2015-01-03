اولين پيوند كبد در خوزستان با موفقیت انجام شد

دكتر عباس چنانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: خانواده بيمار مرگ مغزي 25 ساله به نام «مولود زكي زاده» به دليل كمك به همنوع و همچنين نجات جان سه بيمار ديگر براي اهداي عضو رضايت دادند. دو كليه اين بيمار به دو بيمار نيازمند ديگر پیوند زده و كبد بيمار نيز براي اولين بار در خوزستان در يك عمليات موفقيت آميز به يكي از بيماران خوزستاني كه دچار نارسايي كبد بود پيوند زده شد.

وي افزود: در حال حاضر با وجود دكتر بحريني به عنوان فوق تخصص جراحي كبد، پيوند كبد در استان انجام مي شود. اميدوارم كه مردم بتوانند با رعايت برخي از مسائل تا حد امكان از ابتلا به بيماري نارسايي كبد پيشگيري كنند.

عضو فرآهم آوري مركز پيوند اعضا دانشگاه علوم پزشكي اهواز تصريح كرد: بيماران ديابتي و همچنين فشارخوني بايد برای جلوگيري از نارسايي كليه هميشه تحت نظر پزشك معالج باشند تا در صورت امكان از نارسايي كبد جلوگيري شود.

چنانه يادآور شد: مصرف نمك زياد و مواد قندي بيش از حد كه منجر به اين نوع بيماري ها مي شود يكي از دلايل از كار افتادگي كليه ها است بنابراين مردم بايد از مصرف بيش از حد نمك و مواد قندي پرهيز كنند. همچنين انواع هپاتيت هاي درمان نشده منجر به سيروز كبدي مي شود و در نهايت بيمار به پيوند كبد نياز پيدا مي كند.

وي در پايان گفت:‌اميدوارم هرگز بيمار مرگ مغزي در استان نداشته باشيم و اگر هم داشتيم خانواده ها خودشان با رضايت كامل نسبت به پيوند اعضا اقدام كنند تا جان بيماران ديگر را نيز نجات دهند.