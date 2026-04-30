سناتور آمریکایی: ترامپ در تحقق اهداف جنگ علیه ایران شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جک رید سناتور ارشد دموکرات ها در کمیته نیروهای مسلح در مجلس سنای آمریکا در دومین جلسه استماع کنگره با حضور پیت هگست وزیر جنگ این کشور گفت: حمله به ایران باعث بسته شدن تنگه هرمز و کشته شدن ۱۴ آمریکایی شد.

وی اضافه کرد: قدرت نظامی بدون راهبرد مشخص زمینه را برای شکست مهیا می کند.

این سناتور ارشد آمریکایی با اشاره به شکست خوردن نقشه های کشورش در قبال ایران اذعان کرد، نظام ایران همچنان پابرجاست. برنامه موشکی این کشور نیز پایدار بوده و درگیری وارد بن بست شده است.

رید بیان کرد: دولت ترامپ در تحقق اهداف طولانی مدت در جنگ علیه ایران شکست خورده است. ما خواهان شنیدن توجیهات و دلیل این حمله هستیم.

روز گذشته نیز پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در نشست با اعضای کنگره، آشکارا از پاسخ به سئوالات آن ها درباره تجاوز کشورش به ایران طفره رفت و یا با تمسخر آن ها مواجه شد.

وزیر جنگ آمریکا در جلسه کنگره وقتی از پیروزی کشورش در تجاوز علیه ایران صحبت می کرد، با سئوال «ست مولتون» مبنی بر «آیا بستن تنگه هرمز از سوی ایران را پیروزی (در جنگ) می نامید؟»، مواجه شد و گفت: محاصره ای که ما انجام داده ایم اجازه نمی دهد چیزی وارد یا از ایران خارج شود ... .

«ست مولتون» نماینده کنگره حرفش را قطع کرد و به تمسخر گفت: یعنی آن‌ ها ما را محاصره کردند و ما هم محاصره‌ شان را محاصره کردیم؟ این مثل این است که رئیس‌ جمهور مدیسون بگوید انگلیسی ها واشنگتن را سوزاندند، اما نگران نباشید، ما هم آن را می‌سوزانیم.

ابزار نفرت یکی از حاضرین در جلسه استماع هگست در کنگره

یک نفر از حاضران در جلسه استماع کنگره خطاب به هگست، وزیر جنگ آمریکا گفت: تو یک جنایتکار جنگی هستی باید دستگیر بشی، کاری که می‌کنی نفرت‌انگیز است.