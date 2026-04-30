رئیس مرکز نوغانداری کشور: ایران رتبه هشتم تولید ابریشم جهان است

حبیب‌الله رضا دوست در گفنگو با خبرنگار مهر با تقدیر از حمایت‌های کمیته امداد، استانداری و سازمان جهاد کشاورزی اظهار کرد: کمیته امداد به تنهایی امسال پنج هزار جعبه تخم نوغان توزیع می‌کند که جای تشکر دارد. انصافاً کمیته امداد همیشه پشتوانه بوده و در کل زنجیره ابریشم حضور فعال دارد.

وی با بیان اینکه در جهان ۵۰ کشور در حوزه نوغانداری فعال هستند، افزود: میزان تولید نخ ابریشم در جهان ۹۳ هزار تن است. کشور چین به تنهایی بیش از ۵۰ درصد تولید را دارد، رتبه دوم متعلق به هند و پس از آن ازبکستان قرار دارد. ایران رتبه هشتم جهان را با کمتر از یک درصد تولید دارد، در حالی که در سال‌های نه چندان دور رتبه سوم را داشتیم.

رئیس مرکز نوغانداری کشور با تأکید بر اینکه نوغانداری ریشه در فرهنگ و تمدن ۲۶۰۰ ساله ایرانیان دارد، تصریح کرد: تمام ظرفیت‌های تولید در گیلان متمرکز است. دستگاه‌های حاکمیتی مانند مرکز توسعه نوغانداری کشور، مرکز ابریشم ایران و زیرساخت‌های تولید مربوط به شرکت سپیده در گیلان مستقر هستند. از سه کارخانه بزرگ صنعتی کشور، دو کارخانه در گیلان حضور دارند و بزرگترین باغ مادری نهال توت نیز در این استان قرار دارد.

رضا دوست با برشمردن مزایای پرورش کرم ابریشم نسبت به سایر محصولات گفت: این صنعت نیاز به سرمایه کلان ندارد، دوره پرورش تنها ۴۵ روز (و عملاً ۱۵ روز) است و تمام امکانات آن در داخل کشور تولید می‌شود. همچنین اشتغال‌زایی خوبی در طول زنجیره ابریشم در حوزه کشاورزی، صنعت و بازرگانی دارد.

وی با اشاره به حمایت‌های دولت برای توسعه این صنعت خاطرنشان کرد: در سال گذشته نزدیک ۳۸۰ هزار نهال توت در کل کشور توزیع شد و امسال برنامه توزیع ۴۵۰ هزار نهال را داریم. همچنین استان گیلان سال گذشته بالغ بر یک میلیون نهال تولید کرد.

رئیس مرکز نوغانداری کشور درباره تولید تخم نوغان اظهار کرد: در سال‌های گذشته نزدیک ۲۴۰ هزار جعبه تخم نوغان در کشور تولید می‌کردیم و ۳۰ هزار جعبه صادرات داشتیم. امروز تولید ما در سال گذشته به ۵ هزار جعبه رسیده بود که امسال به ۱۴ هزار جعبه افزایش یافته و برنامه سال جاری تولید ۲۰ هزار جعبه در استان گیلان و ۵ هزار جعبه در تربت حیدریه است. به دنبال خودکفایی در حوزه تولید تخم نوغان هستیم.

رضا دوست با بیان اینکه ۷ کارگاه تولید تخم نوغان در کشور داریم که ۴ کارگاه در گیلان (رشت، صومعه‌سرا، فومن و انزلی) مستقر است، افزود: قیمت تمام شده هر جعبه تخم نوغان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است اما دولت فقط ۴ درصد آن (۱۰۰ هزار تومان) را از نوغانداران دریافت می‌کند. در بحث نهال نیز ۱۵ درصد یارانه پرداخت شده و بالای ۱۵۰ میلیارد تومان برای حمایت از این صنعت هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه بالای ۷۰ درصد فعالیت‌های اشتغال در این حوزه مربوط به بانوان است، گفت: یکی از مزیت‌های نوغانداری این است که نیاز به زمین اصلی ندارد و در حاشیه باغات قابل انجام است.