به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غفوری ظهر شنبه در مراسم تجلیل از شهدای جنگ رمضان در سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، بر نقش مهم این مجموعه در تأمین امنیت غذایی تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور در دوران جنگ اخیر اظهار کرد: در حالی که کشور درگیر جنگ بود، وضعیت بازار به شکل قابل قبولی مدیریت شد که این موضوع کم‌سابقه و قابل توجه است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه افزود: مجموعه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از حساس‌ترین بخش‌های کشور هستند و عملکرد جهاد کشاورزی در این مقطع درخشان بوده است.

آیت‌الله غفوری تصریح کرد: بررسی وضعیت بازار نشان می‌دهد که آرامش نسبی برقرار بوده و این مهم حاصل تلاش مدیران و کارکنانی است که با وجود تهدیدها، وظایف خود را به‌خوبی انجام دادند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقتدار نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: این اقتدار در کنار مدیریت صحیح بخش‌های مختلف، موجب عبور موفق کشور از شرایط سخت شد.

در پایان این مراسم از خانواده‌های شهدای جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در جنگ رمضان با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.