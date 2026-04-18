استقبال باشکوه مردم و مسئولان کرمانشاه از قهرمان ناوشکن دنا

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه فضای شهر کرمانشاه عطر و بوی حماسه و ایثار به خود گرفت و آحاد مردم قهرمانپرور و ولایتمدار این دیار، به استقبال یکی از دلاورمردان غیور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران رفتند.
در این مراسم باشکوه و معنوی که با حضور ویژه آیتالله حبیبالله غفوری، نماینده محترم ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و همچنین جمع کثیری از اقشار مختلف مردم برگزار شد، از فداکاریها و ایستادگی ناوبانسوم «حامد مومنه»، جانباز و قهرمان سرافراز ناوشکن تمامایرانی و افتخارآفرین «دنا» تجلیل و قدردانی به عمل آمد.
مردم غیور و همیشه در صحنه کرمانشاه با حضور پرشور و حماسی خود در این مراسم، صحنههایی بیبدیل از عشق و ارادت به مدافعان امنیت و اقتدار وطن را خلق کردند. شرکتکنندگان با سر دادن شعارهای کوبنده و دشمنشکن، ضمن تجدید بیعت با آرمانهای والای انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری، حمایت قاطع خود را از نیروهای مسلح اعلام کرده و نشان دادند که همواره قدردان رشادتها و ایثارگریهای فرزندان این مرز و بوم هستند.
حضور پررنگ جوانان، پیشکسوتان عرصه جهاد و خانوادههای معظم شهدا در کنار نماینده ولیفقیه در استان، جلوه و شکوه خاصی به این آیین استقبال بخشیده بود. ناوشکن دنا و غیورمردان حاضر در آن، با مأموریتهای خطیر و به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در آبهای آزاد، نماد اقتدار، صلابت و خودباوری ملت ایران در برابر چشم جهانیان به شمار میروند که پهلوانان دیار کرمانشاه نیز سهم بسزایی در این افتخارآفرینی بزرگ داشتهاند.
