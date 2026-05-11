توقیف ۶۶۸ خودرو و موتورسیکلت بدون پلاک و پلاک مخدوش در غرب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده،صبح دوشنبه،در جمع خبرنگاران، از توقیف ۶۶۸ دستگاه وسیله نقلیه فاقد پلاک و دارای پلاک مخدوش در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
علیزاده اظهار داشت: طرح برخورد با خودروها و موتورسیکلتهای فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دستکاریشده در شهرستانهای تابعه غرب استان تهران به مرحله اجرا درآمد.
وی افزود: در جریان اجرای این طرح، تعداد ۴۲۳ دستگاه موتورسیکلت و ۲۴۵ دستگاه خودروی فاقد پلاک و پلاک مخدوش توقیف و به پارکینگ منتقل شدند. همچنین ۱۷۲ دستگاه وسیله نقلیه متخلف دیگر اعمال قانون شدند.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران تصریح کرد: اجرای این طرح بهصورت مستمر در دستور کار پلیسهای تخصصی و فرماندهان انتظامی شهرستانهای تابعه قرار دارد و نقش مؤثری در کاهش وقوع جرائم و بزههای اجتماعی ایفا خواهد کرد.
علیزاده تأکید کرد: برخورد قاطع با وسایل نقلیه فاقد پلاک و پلاک مخدوش در اولویت است و پلیس اجازه نمیدهد تعداد اندکی راننده قانونگریز با تخلفات خود، نظم و امنیت ترافیکی معابر شهری را بر هم بزنند.
