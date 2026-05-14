۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

۴۳۸ موتورسیکلت و ۲۲۹ خودروی بدون پلاک در ۲۴ ساعت توقیف شدند

شهریار- فرمانده انتظامی غرب استان تهران از توقیف ۶۶۷ دستگاه وسیله نقلیه فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دستکاری‌شده در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده صبح پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از توقیف ۶۶۷ دستگاه وسیله نقلیه فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دستکاری‌شده در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

وی در ادامه اظهار داشت: طرح برخورد با خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد پلاک، دارای پلاک مخدوش و دستکاری‌شده در شهرستان‌های تابعه غرب استان تهران به اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود: در جریان این طرح، ۴۳۸ دستگاه موتورسیکلت و ۲۲۹ دستگاه خودروی فاقد پلاک یا با پلاک مخدوش توقیف و به پارکینگ منتقل شدند. همچنین ۴۵ دستگاه وسیله نقلیه متخلف اعمال قانون شدند.

علیزاده تأکید کرد: برخورد قاطع با وسائط نقلیه فاقد پلاک، پلاک مخدوش و ناخوانا در اولویت مأموریت‌های پلیس قرار دارد و اجازه نمی‌دهیم تعداد اندکی راننده قانون‌گریز با رفتار هنجارشکن خود، نظم و امنیت ترافیکی معابر شهری را مختل کنند.

