۴۳۸ موتورسیکلت و ۲۲۹ خودروی بدون پلاک در ۲۴ ساعت توقیف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده صبح پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از توقیف ۶۶۷ دستگاه وسیله نقلیه فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دستکاری‌شده در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

وی در ادامه اظهار داشت: طرح برخورد با خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد پلاک، دارای پلاک مخدوش و دستکاری‌شده در شهرستان‌های تابعه غرب استان تهران به اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود: در جریان این طرح، ۴۳۸ دستگاه موتورسیکلت و ۲۲۹ دستگاه خودروی فاقد پلاک یا با پلاک مخدوش توقیف و به پارکینگ منتقل شدند. همچنین ۴۵ دستگاه وسیله نقلیه متخلف اعمال قانون شدند.

علیزاده تأکید کرد: برخورد قاطع با وسائط نقلیه فاقد پلاک، پلاک مخدوش و ناخوانا در اولویت مأموریت‌های پلیس قرار دارد و اجازه نمی‌دهیم تعداد اندکی راننده قانون‌گریز با رفتار هنجارشکن خود، نظم و امنیت ترافیکی معابر شهری را مختل کنند.