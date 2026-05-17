به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح ویژه برخورد با وسایل نقلیه فاقد پلاک و پلاک مخدوش در شهرستان‌های غرب استان خبر داد و گفت: در شبانه روز گذشته، ۶۸۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران در ادامه، اظهار داشت: این طرح با هدف ساماندهی ترافیک و برخورد با قانونگریزان در غرب استان تهران به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران پلیس در این مدت موفق به توقیف ۴۹۸ دستگاه موتورسیکلت و ۱۸۸ دستگاه خودروی فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش و دستکاری شده شدند. همچنین ۱۰۳ وسیله نقلیه دیگر نیز اعمال قانون شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با تأکید بر اینکه برخورد با تخلفات پلاک در دستور کار جدی پلیس است، خاطرنشان کرد: اجازه نمیدهیم عدهای قانونگریز با رفتارهای هنجارشکن، نظم و امنیت ترافیکی معابر شهری را مختل کنند.