توقیف بیش از هزار و ۱۶۴ وسیله نقلیه فاقد پلاک در غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده،از توقیف یک هزار و ۱۶۴ دستگاه وسیله نقلیه فاقد پلاک، دارای پلاک مخدوش و دستکاری شده در اجرای مرحله نخست طرح ویژه سال ۱۴۰۵ در غرب استان تهران خبر داد.

فرمانده انتظامی استان تهران، با اعلام این خبر اظهار داشت: این طرح طی ۴۸ ساعت گذشته در شهرستان‌های تابعه غرب استان تهران به مرحله اجرا درآمد و طی آن، ۷۸۶ دستگاه موتورسیکلت و ۳۷۸ دستگاه خودروی متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

وی افزود: در جریان این طرح، برای ۵۸۲ وسیله نقلیه نیز اعمال قانون صورت گرفته و رانندگان متخلف برابر مقررات جریمه شدند.

علیزاده با تأکید بر تداوم برخوردهای انتظامی با تخلفات مرتبط با پلاک، خاطرنشان کرد: پلیس اجازه نمی‌دهد تعدادی راننده قانون‌گریز با اقدامات هنجارشکنانه خود، نظم و امنیت ترافیکی معابر شهری را مختل کنند. برخورد جدی با وسایل نقلیه فاقد پلاک، پلاک مخدوش و ناخوانا به‌طور مستمر در دستور کار است.