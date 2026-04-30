تسلیت کمیته ملی المپیک در پی درگذشت عبدالله موحد چهره ماندگار کشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در متن این پیام آمده است :

درگذشت پیشکسوت ارزنده کشتی و چهره ماندگار ورزش کشور، زنده‌یاد عبدالله موحد که عمر پرافتخار خود را صرف اعتلای نام ایران در میادین بین‌المللی ورزشی کرد و همواره قلبش برای ایران عزیز می تپید، موجب تألم و تأثر عمیق مردم شریف، خانواده کشتی و جامعه ورزش کشور شد.

مرحوم موحد یکی از برجسته‌ترین چهره‌های ماندگار ورزش ایران محسوب می‌شود. وی در بازی‌های المپیک ۱۹۶۸ مکزیکوسیتی ، موفق به کسب مدال طلا شد و نام خود را در میان اسطوره‌های ورزش جهان ثبت کرد. همچنین این قهرمان ملی با کسب ۵ مدال طلا در مسابقات قهرمانی جهان رکوردی شگفت‌انگیز از خود به جای گذاشت تا در کنار تواضع،مردم داری وحسن اخلاق همواره محبوب مردم، خانواده کشتی و جامعه ورزش کشور باشد.

کمیته ملی المپیک در نهایت تالم و تاثر این ضایعه دردناک را به مردم شریف ،جامعه ورزش کشور،اهالی کشتی و بخصوص خانواده محترم ایشان و بازماندگانش تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان عزیز صبر و سلامتی مسئلت دارد.

نام و یاد عبدالله موحد همواره نه فقط در کشتی،بلکه بر تارک ورزش ایران می‌درخشد.