۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۴۰

تسلیت کمیته ملی المپیک در پی درگذشت عبدالله موحد چهره ماندگار کشتی

تسلیت کمیته ملی المپیک در پی درگذشت عبدالله موحد چهره ماندگار کشتی

کمیته ملی المپیک طی پیامی، درگذشت عبدالله موحد، دارنده مدال طلای المپیک و پنج دوره قهرمان جهان در کشتی آزاد و چهره ماندگار و اثر گذار درکشتی ایران و جهان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در متن این پیام آمده است :

درگذشت پیشکسوت ارزنده کشتی و چهره ماندگار ورزش کشور، زنده‌یاد عبدالله موحد که عمر پرافتخار خود را صرف اعتلای نام ایران در میادین بین‌المللی ورزشی کرد و همواره قلبش برای ایران عزیز می تپید، موجب تألم و تأثر عمیق مردم شریف، خانواده کشتی و جامعه ورزش کشور شد.

مرحوم موحد یکی از برجسته‌ترین چهره‌های ماندگار ورزش ایران محسوب می‌شود. وی در بازی‌های المپیک ۱۹۶۸ مکزیکوسیتی ، موفق به کسب مدال طلا شد و نام خود را در میان اسطوره‌های ورزش جهان ثبت کرد. همچنین این قهرمان ملی با کسب ۵ مدال طلا در مسابقات قهرمانی جهان رکوردی شگفت‌انگیز از خود به جای گذاشت تا در کنار تواضع،مردم داری وحسن اخلاق همواره محبوب مردم، خانواده کشتی و جامعه ورزش کشور باشد.

کمیته ملی المپیک در نهایت تالم و تاثر این ضایعه دردناک را به مردم شریف ،جامعه ورزش کشور،اهالی کشتی و بخصوص خانواده محترم ایشان و بازماندگانش تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان عزیز صبر و سلامتی مسئلت دارد.

نام و یاد عبدالله موحد همواره نه فقط در کشتی،بلکه بر تارک ورزش ایران می‌درخشد.

کد مطلب 6816275

