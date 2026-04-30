ملت ایران با تکیه بر فرهنگ انتظار در برابر دشمن ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی‌اکبر اجاق‌نژاد شامگاه پنجشنبه در اجتماع مردمی که در میدان ارتش قم برگزار شد، با تبیین ابعاد مختلف مواجهه جبهه استکبار با جمهوری اسلامی، اظهار کرد: شرایط کنونی کشور نشان‌دهنده درگیری هم‌زمان در سه عرصه مهم شامل حوزه نظامی، دیپلماسی و فضای اجتماعی و مردمی است.



وی با اشاره به تحلیل‌ها و مواضع اعلامی برخی مقامات آمریکایی افزود: در اظهارات رسمی آنان، صراحتاً به این موضوع اشاره شده که اختلاف با ایران صرفاً محدود به مسائل سیاسی یا منطقه‌ای نیست، بلکه به نوع نگاه و اعتقادات بنیادین ملت ایران بازمی‌گردد، اعتقاداتی که بر محور انتظار و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) شکل گرفته است.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران ادامه داد: در همین چارچوب، برخی از این مقامات مدعی شده‌اند که جمهوری اسلامی در پی تحقق حاکمیت جهانی امام زمان(عج) است و از این منظر، تقابل موجود را نوعی مواجهه فراتر از معادلات متعارف سیاسی تفسیر می‌کنند.



وی همچنین به طرح برخی مفاهیم در ادبیات طرف مقابل اشاره کرد و گفت: دشمنان با استناد به باورهایی همچون نقش «سید خراسانی» در تحولات آخرالزمانی، تلاش دارند این جریان فکری را مهار کرده و از تحقق آن جلوگیری کنند، موضوعی که به‌زعم آنان، یکی از دلایل اصلی فشارها علیه ایران محسوب می‌شود.



اجاق‌نژاد با بیان اینکه این تقابل در سطوح مختلف دنبال می‌شود، تصریح کرد: دشمنان از ابزارهای گوناگون برای مقابله با جمهوری اسلامی بهره می‌برند، اما در مقابل، ملت ایران با تکیه بر ایمان، انسجام اجتماعی و باورهای دینی خود ایستادگی کرده است.



وی در پایان خاطرنشان کرد: فرهنگ انتظار و اعتقاد به مهدویت، به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های هویتی جامعه ایرانی، نقش مهمی در تقویت روحیه مقاومت ایفا کرده و همین عامل، مانع از تحقق اهداف دشمنان در برابر انقلاب اسلامی شده است.