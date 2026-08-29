نوری: پیگیری تأمین آب برق و گاز ۷۰۰ واحد مسکونی چرمغان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری بعد از ظهر شنبه در مراسم کلنگ زنی پروژه ۷۰۰ واحدی چرمغان بجنورد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رجایی اظهار کرد: دولت شهید رجایی همواره به فکر مردم کمتر برخوردار بود؛ چراکه سخنی که میگفت به آن عمل میکرد و به دنبال تحقق فلسفه وجودی انقلاب بود.
وی افزود: خدمترسانی باید شامل همه مردم باشد، اما افرادی که به هر دلیلی از خدمات و امکانات بازماندهاند، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه مردم، ولینعمت مسئولان هستند، گفت: خدا را شاکریم که میتوانیم برای بندگان خدا کاری انجام دهیم و اگر یکی از همین مردم برای ما دعا کند، برایمان کافی است.
نوری ادامه داد: اینها مردمی هستند که در کف خیابانها و جبههها دیدهایم؛ افرادی که برای دفاع از کشور و انقلاب به میدان آمدند و قدر انقلاب را میدانند. ما خود را مدیون این مردم میدانیم و توجه به آنان، مورد تأکید امام راحل، شهیدان، رئیسجمهور و آموزههای دینی ماست.
وی تاکید کرد: از هم اکنون پیگیر آب، برق و گاز این واحدها باشید تا همه امور به خوبی پیش برود.
استاندار خراسان شمالی از کمیته امداد نیز خواست بر اساس شاخصها و ضوابط تعیینشده، فرآیند تحویل واحدهای مسکونی به مددجویان را با جدیت پیگیری کند.
نوری در پایان با تبریک این اقدام به خانوادههایی که قرار است در این واحدها سکونت کنند، ابراز امیدواری کرد روند خدمترسانی و رفع نیازهای اقشار کمتر برخوردار با قوت ادامه یابد.
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