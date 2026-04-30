به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه عصر پنجشنبه با حضور در منزل سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد.



در این دیدار، آیت‌الله اعرافی ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره این فرمانده شهید، از مجاهدت‌ها و خدمات ارزنده وی در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی یاد کرد و جایگاه او را در میان فرماندهان اثرگذار انقلاب مورد توجه قرار داد.



وی با اشاره به سوابق درخشان شهید موسوی در دوران‌های مختلف، اظهار داشت: این شهید گرانقدر از جمله فرماندهان مجاهد و اثرگذار انقلاب اسلامی بود که در بزنگاه‌های حساس، نقش‌آفرینی‌های مهم و تعیین‌کننده‌ای داشت.



عضو فقهای شورای نگهبان در ادامه، با اشاره به ابعاد شخصیتی این شهید، تواضع و روحیه فروتنی را از شاخصه‌های برجسته اخلاقی وی برشمرد و این ویژگی‌ها را از عوامل ماندگاری نام و یاد او در اذهان دانست.



در بخش دیگری از این دیدار، خانواده شهید موسوی نیز با قدردانی از حضور مدیر حوزه‌های علمیه، به بیان خاطراتی از زندگی فردی و اجتماعی این شهید پرداختند و گوشه‌هایی از ویژگی‌های اخلاقی و روحیه جهادی وی را تشریح کردند.