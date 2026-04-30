  1. استانها
  2. قم
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰

آیت الله اعرافی: مجاهدت‌های شهید موسوی در تاریخ انقلاب ماندگار شد

قم- امام جمعه قم با تأکید بر جایگاه برجسته سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی در روند تحولات انقلاب اسلامی، تصریح کرد: مجاهدت‌های این فرمانده شهید در تاریخ انقلاب ماندگار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه عصر پنجشنبه با حضور در منزل سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، آیت‌الله اعرافی ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره این فرمانده شهید، از مجاهدت‌ها و خدمات ارزنده وی در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی یاد کرد و جایگاه او را در میان فرماندهان اثرگذار انقلاب مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به سوابق درخشان شهید موسوی در دوران‌های مختلف، اظهار داشت: این شهید گرانقدر از جمله فرماندهان مجاهد و اثرگذار انقلاب اسلامی بود که در بزنگاه‌های حساس، نقش‌آفرینی‌های مهم و تعیین‌کننده‌ای داشت.

عضو فقهای شورای نگهبان در ادامه، با اشاره به ابعاد شخصیتی این شهید، تواضع و روحیه فروتنی را از شاخصه‌های برجسته اخلاقی وی برشمرد و این ویژگی‌ها را از عوامل ماندگاری نام و یاد او در اذهان دانست.

در بخش دیگری از این دیدار، خانواده شهید موسوی نیز با قدردانی از حضور مدیر حوزه‌های علمیه، به بیان خاطراتی از زندگی فردی و اجتماعی این شهید پرداختند و گوشه‌هایی از ویژگی‌های اخلاقی و روحیه جهادی وی را تشریح کردند.

کد مطلب 6816311

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها