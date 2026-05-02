بقائی: شمع آگاهی در دست معلمان شهید مدرسه میناب تاریکی را رسوا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی به مناسبت روز بزرگداشت مقام معلم، با گرامیداشت یاد و خاطره ۲۶ معلم شهید مدرسه شجره طیبه میناب در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

مینابا، مینابای من

دختران هفت دریا

چرا به سیاره گل‌ سرخ آمدید

این‌جا شیطان در تاریکی

سکوت و سرنوشت شما را

تصرف کرده است.

شیطانِ شبْ‌پرست خبر ندارد

با نخستین تیغ آفتاب

شما با تن هزار پاره خود

از خلیج ‌فارس برمی‌خیزید

و خواب را در چشم نهنگِ کور

حرام خواهید کرد.

«سیدعلی صالحی»

معلم معمار آینده و نگهبان آگاهی یک ملت است. در روز معلم، سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری، به احترام همه آنان که چراغ دانایی را روشن نگه داشتند، سر تعظیم فرود می‌آوریم، به‌ویژه ۲۶ معلم شهید مدرسه شجره طیبه میناب که شمع آگاهی در دستشان به شعله بیداری یک ملت تبدیل شد و تاریکی را رسوا کرد.

یادشان جاودان باد