۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

بقائی: شمع آگاهی در دست معلمان شهید مدرسه میناب تاریکی را رسوا کرد

بقائی: شمع آگاهی در دست معلمان شهید مدرسه میناب تاریکی را رسوا کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: شمع آگاهی در دست معلمان شهید مدرسه میناب به شعله بیداری یک ملت تبدیل شد و تاریکی را رسوا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی به مناسبت روز بزرگداشت مقام معلم، با گرامیداشت یاد و خاطره ۲۶ معلم شهید مدرسه شجره طیبه میناب در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

مینابا، مینابای من

دختران هفت دریا
چرا به سیاره گل‌ سرخ آمدید
این‌جا شیطان در تاریکی

سکوت و سرنوشت شما را
تصرف کرده است.
شیطانِ شبْ‌پرست خبر ندارد
با نخستین تیغ آفتاب

شما با تن هزار پاره خود
از خلیج ‌فارس برمی‌خیزید
و خواب را در چشم نهنگِ کور
حرام خواهید کرد.
«سیدعلی صالحی»

معلم معمار آینده و نگهبان آگاهی یک ملت است. در روز معلم، سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری، به احترام همه آنان که چراغ دانایی را روشن نگه داشتند، سر تعظیم فرود می‌آوریم، به‌ویژه ۲۶ معلم شهید مدرسه شجره طیبه میناب که شمع آگاهی در دستشان به شعله بیداری یک ملت تبدیل شد و تاریکی را رسوا کرد.

یادشان جاودان باد

نفیسه عبدالهی

    نظرات

    • IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      دولت وحشی آمریکا جنایتکار در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در دادگاه دیوان بین‌المللی دادگستری محاکمه و مجازات شود. وزیر جنگ آمریکا جنایتکار در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در دیوان بین‌المللی دادگستری محاکمه و مجازات شود.
    • IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      سئوال اینجاست که پس چرا تجاوز و حمله آمریکا جنایتکار و اسرائیل به ایران تاکنون در دادگاه بین المللی پیگیری نشده است؟
      • IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
        حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به مدرسه میناب، اجرای قانون جنگل بود
    • IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران اشکالی ندارد. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. دولت‌های مشارکت‌کننده در تجاوز آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار پاسخگو شوند
    • IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      حمله به مدرسه میناب جنایت جنگی بود
    • IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      کشورهای عربی موظف به پرداخت غرامت به ایران هستند

