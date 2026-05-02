بازتجهیز پساجنگ در ۴ دانشگاه و انستیتو پاستور مشمول اعتبار مالیاتی شد

تورج امرایی معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما در سال ۱۴۰۴ همکاری بسیار نزدیکی با تمامی ارکان علم و فناوری کشور به‌ویژه با پارک‌های علم و فناوری داشتیم. هدف معاونت علمی نیز این بود که ظرفیت‌های فناورانه کشور را شناسایی کند. به این معنا که صرفاً منتظر نمانیم تا شرکتی دانش‌بنیان شود و بعد زیر چتر حمایتی قرار بگیرد، بلکه ظرفیت‌های فناورانه را به معنای عام شناسایی کنیم و آنها را در مسیر ارتقا قرار دهیم. این ارتقا هم شامل دانش‌بنیان شدن این واحدها و هم بهره‌مندی از حمایت‌های مختلف می شود.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی افزود: این برنامه را تحت عنوان «نوشناس» پیش بردیم. از میان مجموعه واحدهای فعال در کشور، نزدیک به ۲ هزار واحد فناور وارد این برنامه شدند، مورد ارزیابی و شناسایی قرار گرفتند و حدود ۵۰۰ واحد از آنها اکنون در مسیر اجرایی تبدیل شدن به شرکت دانش‌بنیان قرار دارند. این برنامه به ما کمک می‌کند بدانیم در سراسر جغرافیای کشور چه ظرفیت‌هایی وجود دارد.

وی این طرح را گامی موثر در راستای تحقق اهداف تحقق اقتصاد دانش بنیان و تقویت زنجیره ارزش شرکت‌های فناور در سراسر کشور عنوان کرد و گفت: این طرح با ایجاد ارتباطی ساختارمند میان نهاد حاکمیتی معاونت علمی و مجموعه‌های اجرایی در استان‌ها، زمینه‌ای فراهم می‌کند تا ظرفیت‌های فناورانه بومی هر منطقه شناسایی و مسیر دریافت مجوز دانش‌بنیان برای شرکت‌ها کوتاه‌تر شود.

امرایی ضمن اعلام اینکه طرح نوشناس در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: پارک‌های علم و فناوری به نمایندگی از استان‌ها عملاً همکار ما در اجرای آن هستند. تقریباً همه پارک‌ها نیز وارد این برنامه شده‌اند و روند اجرای آن در حال پیشرفت است.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره مراکزی که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند و قرار است مشمول اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری شوند، گفت: واقعیت این است که کلیه زیرساخت‌های پژوهشی، آزمایشگاهی و فناورانه کشور که در جنگ آسیب دیده‌اند، مصداق کامل بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی موضوع قانون جهش تولید دانش‌بنیان هستند.

این مقام مسئول معاونت علمی در ادامه اعلام کرد که هر یک از این مراکز که برای بازسازی اقدام کنند و نهاد سرمایه‌گذار آنها مشخص شود، بدون ارزیابی پرونده، در کارگروه دائمی مطرح و تأیید خواهند شد.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی تصریح کرد: بنابراین همه زیرساخت‌های علمی و فناورانه آسیب‌دیده کشور مشمول بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی ماده ۱۱ خواهند شد. منظور از این زیرساخت‌ها، مراکز نوآوری، آزمایشگاه‌ها و مراکز پیشرفته است. به طور ویژه، مراکزی که در دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی اصفهان آسیب دیده‌اند، مشمول صددرصدی این اعتبار مالیاتی هستند.

وی ضمن بیان این مطلب که انستیتو پاستور ایران نیز در این فهرست قرار دارد که در تعامل با وزارت بهداشت پیگیری خواهد شد، گفت: معاونت علمی کاملاً مصمم است این پرونده‌ها را خارج از روال عادی و به صورت ویژه بررسی کند.