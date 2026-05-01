به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نادری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه در مصلای قدس قم، با تأکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی متکی به اشخاص نیست، افزود: تجربه‌های مختلف نشان داده است که با فقدان برخی شخصیت‌ها و خدمتگزاران، هیچ‌گونه خللی در روند کلی نظام ایجاد نمی‌شود و این ساختار، پویایی و استحکام خود را حفظ می‌کند.



حجت الاسلام نادری با اشاره به اقدامات خصمانه علیه فرماندهان و نیروهای مقاومت خاطرنشان کرد: دشمن گمان می‌کرد با حذف چهره‌های کلیدی می‌تواند روند دفاعی کشور را مختل کند، در حالی که این اقدامات نه‌تنها اثربخش نبود، بلکه موجب شد نسل‌های جوان‌تر با انگیزه و سرعت بیشتری مسیر پیشینیان خود را ادامه دهند.



وی همچنین به حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: برخلاف تصور دشمن که انتظار داشت شرایطی برای فاصله گرفتن مردم از نظام فراهم شود، ملت ایران حضوری پررنگ‌تر از گذشته در حمایت از نظام و نیروهای مسلح از خود نشان دادند و جلوه‌هایی کم‌نظیر از همبستگی ملی را رقم زدند.



معاون فرهنگی نیروی هوافضای سپاه ادامه داد: مشارکت گسترده مردم در عرصه‌هایی نظیر اهدای خون و حضور مستمر در صحنه، نشان‌دهنده عمق پیوند میان ملت و حاکمیت است؛ پیوندی که دشمنان از درک آن عاجز مانده‌اند.



نادری با اشاره به استمرار حضور مردمی در حمایت از کشور طی هفته‌های اخیر تصریح کرد: این همراهی و حضور مداوم، از ویژگی‌های برجسته ملت ایران است و کمتر نمونه‌ای از آن را می‌توان در سایر کشورها مشاهده کرد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به پویش «جان‌فدا» اشاره کرد و افزود: استقبال گسترده مردم از این پویش، که با ثبت‌نام میلیونی همراه بوده، بیانگر آمادگی عمومی برای ایثار و دفاع از کشور در شرایط مختلف است.



معاون فرهنگی نیروی هوافضای سپاه با اشاره به تحولات اخیر گفت: دشمنان با محاسباتی نادرست وارد عرصه تقابل شدند، اما نتایج حاصل از این مواجهه، برخلاف پیش‌بینی‌های آنان رقم خورد و نشان داد که توان دفاعی جمهوری اسلامی در سطحی فراتر از تصور آنان قرار دارد.



وی همچنین با اشاره به شهادت برخی از رهبران و فرماندهان مقاومت اظهار داشت: این حوادث اگرچه تلخ و دردناک است، اما نه‌تنها موجب تضعیف جبهه مقاومت نشده، بلکه انسجام و عزم آن را برای ادامه مسیر تقویت کرده است.



نادری در پایان با تأکید بر رویکردهای دفاعی کشور و اجرای طرح‌های نوین از جمله کنترل هوشمند، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و همراهی مردم، مسیر خود را با اقتدار ادامه خواهد داد و در برابر هرگونه ظلم و تهدید، ایستادگی خواهد کرد.